Diputado pide la interpelación de la Ministra de Seguridad, dijo que interfirió en la investigación por el crimen de Rojas

Ingresó a la Legislatura provincial un pedido de informe del diputado del Frente Amplio Catamarqueño, Hugo Ávila que reclama la urgente interpelación a la ministra de Seguridad, Fabiola Segura, porque supuestamente la funcionaria interfirió en la investigación por el brutal crimen del ex ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas.

En este contexto, el legislador consideró necesario que la Ministra asista a la Legislatura e informe públicamente y responder porque le pedía a la a la familia de Rojas que guarde silencio respecto del asesinato.

En otro punto del proyecto, Ávila cuestionó nuevamente el desempeño del fiscal Laureano Palacios y dijo que aceptó fácilmente la manipulación del poder político, que buscaba hacer pasar todo como una muerte natural" y volvió a reiterar la presencia de la Ministra para aclarar situaciones vinculadas a la muerte de Rojas.

FUNDAMENTO

Sra. Presidenta:

El brutal crimen perpetrado en contra del ex Ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, sigue impune y sin pistas certeras que nos hagan pensar que algún día llegará a esclarecerse.

Ayer se sumaron dos nuevos capítulos, por un lado el Fiscal Miguel Mauvecin señalo que no es procedente el pedido de enjuiciamiento contra su par Laureano Palacios, porque según él no existió ¨Mala Praxis¨ en la investigación llevada a cabo por ese fiscal; todo esto en el marco del pedido de Juicio Político realizado por los bloques opositores de la Cámara de Diputados.

Por otro lado también se expreso en un medio escrito, Natalia Rojas, la hija del ex ministro, que se refirió a la decisión del Fiscal Mauvecin de no avanzar con el Jury contra el Fiscal Laureano Palacios, realizo una afirmación que aumenta las sospechas que tenemos nosotros y toda la sociedad, sobre el rol de encubrimiento del crimen que lleva adelante el poder político de la Provincia.

Dijo Natalia Rojas: ¨Ya es sabido que esa noche se conocía que mi papá había sido asesinado". Aseguró que no solo Luis Barrionuevo tenía conocimiento de ello antes de que se ordenara la segunda autopsia.¨

"Esa noche que lo velan a mi papá en la sede de Uthgra, tenemos una reunión privada con mis hermanos, Luis Barrionuevo, la Ministra de Seguridad, el Gobernador y otros representantes políticos. Esa noche nos informan a nosotros que mi papá no había muerto de forma natural, que mi papá había sido asesinado, que había sido golpeado, que había sido arrastrado. En ese momento nos pidieron privacidad, y no comentar."

"Lo que hizo Barrionuevo al día siguiente es dar a conocimiento público lo que nos dijeron a la noche por lo cual no es que el fiscal ordeno primero y se filtró la información y se enteró Barrionuevo y lo comunicó, para nada. Esto ya se sabía desde la noche anterior, quiere quede bien claro."

Lo que afirma la hija del ex Ministro, es muy grave y hasta daría lugar a un pedido de Intervención Federal a la Provincia, por que aparece el Gobernador y la Ministra de Seguridad pidiendo a la familia que no digan nada ante el brutal homicidio. La primera pregunta que me hago es que hubiera pasado si al otro día Barrionuevo no contaba al pueblo de Catamarca que se trataba de un crimen.

Estos hechos demuestran claramente de que el Fiscal Palacios actuó muy mal, y que acepto fácilmente la manipulación del poder político (que lo puso en ese cargo), que buscaba hacer pasar todo como una muerte natural.

Por todo esto es necesario pedir la interpelación de la Ministra de Seguridad Fabiola Segura, que de acuerdo a las afirmaciones, de Natalia Rojas, hija del ex ministro, estaban operando de manera conjunta con el Gobernador para que la familia no diga nada, en un claro intento por encubrir este crimen.

LA CAMARA DE DIPUTADOS

DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA

SANCIONA CON FUERZA:

DE RESOLUCION

ARTICULO N°1: Citar, para su interpelación -de conformidad con lo previsto por el artículo 98º de la Constitución Provincial y el Reglamento de esta Cámara- a la Ministra de Seguridad de la Provincia, la Dra. Fabiola Segura, a la Cámara de Diputados, a fin de que informe públicamente y responda las inquietudes de los miembros de este cuerpo en todo lo relacionado al brutal crimen del ex ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas.

ARTICULO N°2: De forma. -