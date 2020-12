Diputados se aprestaba a dar media sanción a la legalización del aborto

Ayer, la Cámara de Diputados de la Nación inició el tratamiento en el recinto del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, cuyo desenlace se podría conocer durante la madrugada de hoy o las primeras horas de la mañana. De acuerdo a los sondeos, la iniciativa lograría su aprobación gracias al apoyo de 131 legisladores, mientras que los rechazos sumarían 117.

Sin embargo, hasta las últimas horas de anoche, había 19 legisladores que no habían adelantado su voto, lo que dejaría abierta la posibilidad de un cambio en el resultado, aunque esa sería la hipótesis menos probable.

Hasta el cierre de esta edición, solo dos representantes de Catamarca habían hecho uso de la palabra: Rubén Manzi y Lucía Corpacci. El primero adelantó su voto negativo, mientras que la exgobernadora anticipó su apoyo al proyecto de legalización del aborto.

Si bien no hicieron uso de la palabra, Eduardo Brizuela del Moral y Silvana Ginocchio eran contados como votos negativos, debido a que en el anterior debate por el aborto habían rechazado el proyecto. En tanto, que el diputado Dante López Rodríguez era uno de los 19 legisladores que se contaban entre los indecisos, o que al menos no habían adelantado su postura.

El primer representante de Catamarca en tomar la palabra fue Rubén Manzi, quien cuestionó la iniciativa y consideró que “este proyecto no tiene el sentido de alteridad. No respeta al otro y arrasa con esa corporalidad primaria de todo ser humano, que es el embrión”.

“Creo que el Estado no puede decidir sacrificar el derecho a la vida en pos del derecho subjetivo de la autodeterminación”, consideró.

A su turno, Corpacci recordó su paso por hospitales de Córdoba y Buenos Aires, en donde observó cómo asistían mujeres con “abortos realizados en las peores condiciones”. “Gritaban de dolor y terminaban en insuficiencia renal o se morían después de una larga agonía. Créanme, que cada vez que tomaba la guardia, yo decía 'Dios mío, alguna vez se tiene que legalizar esto'”, relató.

En ese marco, manifestó que el aborto existe desde siempre y seguirá existiendo, pero lo que el proyecto analizado busca es cambiar las condiciones en las que se realiza esa práctica.

Antes de finalizar su alocución, adelantó su voto y dijo: “Creo y deseo sinceramente que hoy sea ley el aborto legal para que nunca más tenga que escuchar en una guardia de un hospital a una mujer gritando de dolor porque se practicó un aborto en las peores condiciones”.