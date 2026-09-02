Diputados de Catamarca y de distintos bloques impulsan declarar a las Malvinas como Símbolo Nacional

En un escenario atravesado por diferencias políticas entre los distintos sectores parlamentarios, **104 diputados de diversas provincias y espacios políticos confluyeron en una iniciativa común destinada a reafirmar el carácter legítimo, imprescriptible e irrenunciable de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

El proyecto propone declarar a las Islas Malvinas como Símbolo Nacional y extender esa condición a las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur, así como a los espacios marítimos e insulares correspondientes. La iniciativa define a estos archipiélagos como un "factor de Unión Nacional" y plantea una reivindicación de los derechos argentinos desde distintas dimensiones: territorial, histórica, jurídica, política, económica y social.

La propuesta reúne el respaldo de legisladores pertenecientes a espacios que mantienen posiciones diferentes sobre numerosos temas de la actualidad nacional. Precisamente, los impulsores consideran que la cuestión Malvinas constituye un punto de encuentro entre sectores que sostienen miradas enfrentadas sobre el rumbo del país.

Una iniciativa respaldada por 104 diputados

El proyecto cuenta con la firma de 104 legisladores de diferentes bloques y fuerzas políticas. Entre los espacios representados se encuentran Unión por la Patria, Encuentro Federal, La Libertad Avanza, PRO, UCR y fuerzas provinciales.

El principal impulsor de la iniciativa es Nicolás Trotta, quien destacó el carácter transversal del respaldo alcanzado en torno a la propuesta.

"Podemos discutir muchas cosas sobre el presente y el futuro de la Argentina, pero hay una convicción que nos reúne: las Malvinas son argentinas. Que 104 diputados de distintos espacios políticos y de diferentes provincias hayan acompañado este proyecto demuestra que Malvinas está por encima de cualquier diferencia partidaria. Es una causa nacional, una política de Estado y, sobre todo, un punto de unión del pueblo argentino", afirmó Trotta.

Entre los firmantes destacados se encuentran:

Nicolás Trotta , impulsor principal.

, impulsor principal. Miguel Ángel Pichetto .

. Germán Martínez .

. Oscar Zago .

. Marcela Pagano .

. Gisela Scaglia .

. Natalia de la Sota .

. Santiago Cafiero .

. Juan Grabois .

. Jorge Taiana .

. Victoria Tolosa Paz .

. Esteban Paulón .

. José Glinski .

. Nicolás Massot .

. Cecilia Moreau .

. Agustín Rossi .

. Eduardo Valdés .

. Hugo Yasky .

. Juan Marino, entre otros.

El acompañamiento de Catamarca

Entre los legisladores que respaldan la iniciativa se encuentra representación de Catamarca. Del bloque Elijo Catamarca acompañan el proyecto:

Sebastián Nóblega .

. Fernando Monguillot .

. Fernanda Ávila.

A ellos se sumó también la diputada Claudia Palladino. La participación de legisladores catamarqueños se integra así a una propuesta que reúne a representantes de distintas provincias y fuerzas políticas, con el objetivo de establecer una iniciativa común alrededor de la cuestión de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

El mapa oficial, presente en edificios y documentos

Uno de los aspectos centrales de la propuesta está vinculado con la presencia permanente y visible del mapa oficial de las Islas Malvinas, aprobado por el Instituto Geográfico Nacional.

El proyecto establece que esa representación deberá estar acompañada por la inscripción "Las Malvinas son argentinas". La propuesta parte de una idea central: los símbolos construyen memoria, identidad y futuro. Desde esa perspectiva, busca otorgar una presencia cotidiana a la representación de las Islas Malvinas dentro de diferentes ámbitos e instituciones.

El símbolo deberá exhibirse en:

Edificios y dependencias del Estado nacional .

. Embajadas y consulados argentinos .

. Establecimientos educativos de jurisdicción nacional .

. Aeropuertos .

. Medios de transporte nacionales.

Además, la iniciativa establece que el mapa deberá incorporarse en distintos documentos y espacios institucionales y digitales. Entre ellos se incluyen:

Pasaportes .

. Sitios web .

. Documentos electrónicos .

. Comunicaciones institucionales del Estado.

De esta manera, el proyecto busca que la cuestión Malvinas no quede limitada únicamente a las conmemoraciones del 2 de abril o del 10 de junio, sino que mantenga una presencia cotidiana dentro de la identidad nacional.

Trascender las fechas conmemorativas

La incorporación del mapa oficial y de la inscripción "Las Malvinas son argentinas" en espacios físicos y digitales apunta a extender la presencia del símbolo a diferentes ámbitos de la vida institucional.

Trotta remarcó que la intención es evitar que la cuestión quede restringida a determinados momentos del calendario. "Malvinas no puede ser una causa que recordemos solamente algunos días al año. Tiene que estar en nuestras escuelas, nuestros aeropuertos, nuestras embajadas, nuestros documentos y también en el universo digital. Tiene que acompañar a cada generación de argentinos y estar presente frente a cada persona que visite nuestro país", agregó.

La iniciativa plantea así una presencia permanente en ámbitos educativos, institucionales y de circulación pública, además de incorporar el tema al universo digital mediante documentos, plataformas y comunicaciones oficiales.

Un código QR para acceder a información histórica

El proyecto también incorpora una herramienta de carácter pedagógico. Cada representación física del símbolo contará con un código QR de acceso libre y gratuito.

A través de este recurso, las personas podrán acceder a información y documentación vinculada con la cuestión Malvinas. El código permitirá:

Conocer la historia de la usurpación británica de 1833 .

. Consultar la cartografía oficial argentina .

. Acceder a documentos diplomáticos .

. Consultar las resoluciones de las Naciones Unidas .

. Conocer testimonios de veteranos y familiares de los caídos .

. Consultar los fundamentos históricos y jurídicos de la soberanía argentina.

La incorporación de este mecanismo busca complementar la presencia física del símbolo con una herramienta de acceso a contenidos históricos y documentales. "Un cartel, por sí solo, recuerda; un cartel enlazado a un repositorio oficial enseña", planteó el diputado del peronismo porteño.