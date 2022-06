Diputados catamarqueños del Frente de Todos, se oponen a la boleta única

Las diputadas nacionales Silvana Ginocchio y Anahí Costa (Frente de Todos) intervinieron en la sesión de ayer para oponerse al proyecto de creación de la boleta única electoral.

Ginocchio reclamó a sus pares mayor “responsabilidad institucional” puesto que en las dos reuniones de comisión “no hubo lugar para el debate, el diálogo, ni la construcción” de consensos.

Señaló que en esas reuniones “quedó muy claro que el sistema de boleta partidaria funciona, es un sistema ágil, conocido, transparente y robusto” y se preguntó: “¿Cuál es el problema que se quiere resolver esto con tanta urgencia, cuando nos encontramos próximos a un proceso electoral?”

“¿Cuáles son los méritos de la boleta única? No resuelve los desafíos actuales del país y de la gente”, dijo. “Cuando regreso a mi provincia no es éste el tema, sino que el tema pasa por otros ejes, que son las políticas públicas para crear fuentes de trabajo, en eso está mi provincia, los municipios y el gobierno nacional”. En Diputados, acotó, “tenemos en agenda temas trascendentes como compre argentino, la rebaja en Ganancias para el monotributo, el puente de inclusión fiscal, que están esperando”.

Concluyó en que “si queremos una reforma, tengamos un debate profundo, un debate con diálogo, análisis de las consecuencias, de los efectos, del tiempo que lleva la capacitación de fiscales, mesas, votantes. Pero no de esta manera”. “Con el instrumento de votación se pone en juego el ejercicio de ese Derecho Humano que es el de elegir y ser elegido. El Estado tiene que garantizarlo”.

“Argentina -dijo- es un país de vanguardia en la ampliación y la garantía de derechos. No veo que con este proyecto estemos garantizando ese ejercicio que es la expresión de la voluntad soberana que es lo que realmente fortalece a nuestra democracia”.

Costa

Anahí Costa consideró que “tienen la intención de instalar una agenda que no tiene nada que ver con la agenda de la gente. Miren los balcones, las gradas, están vacías”.

En cuanto a la boleta partidaria vigente, dijo que “el sistema que tenemos está avalado por la costumbre, arraigado en nuestros pueblos”.

“Nadie en Catamarca me pide por la boleta única”, aseguró.

Dijo que “no se demostraron en esta discusión los beneficios directos de la boleta única. La gran participación popular que asegura nuestro sistema actual es el único diagnóstico certero”.

Señaló que el proyecto en debate “es un acto profundamente irresponsable”, ya que “las modificaciones pueden ser posibles, pueden ser necesarias, pero necesitamos de un tiempo de implementación, de grandes consensos, no se puede pensar que en el corto plazo a las próximas elecciones podamos implementarlas”.