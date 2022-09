Diputados dio media sanción a la propuesta para regular la paridad de género en el poder judicial de la provincia

Los integrantes de la Cámara baja dieron media sanción a la propuesta normativa iniciada por la Presidenta de Diputados, Cecilia Guerrero, para regular la aplicación del principio de paridad de género en todos los cargos que integran el Poder Judicial de la provincia. La autora de la iniciativa, al oficiar como miembro informante, comentó la existencia de desigualdades que forman parte de un fenómeno “en la vida institucional de los Estados donde cada vez son más mujeres las que están en las bases de los sistemas institucionales pero son escasas o muy poquitas las que tenemos posibilidades de llegar realmente a ocupar niveles de decisión”.

“En lo que hace a la administración de justicia también se da ese fenómeno, donde hay mujeres ocupando cargos judiciales pero no son tantas las logran romper el techo de cristal teniendo la posibilidad de acceder a los más altos niveles de decisión judicial y es en el fuero penal donde particularmente más se nota” indicó Guerrero (Frente de Todos). Luego detalló que la iniciativa apunta a establecer la integración paritaria de la Corte de Justicia y todo Tribunal colegiado y precisó: “Cada vez que se llame a concurso a postulantes para desempeñar cargos judiciales del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa, se tenga en cuenta si ese Tribunal donde existen vacantes hay mujeres integrándolos o no, porque en caso de estar integrado exclusivamente por personas de un mismo género, la convocatoria de los concursos deberá circunscribirse al género que no está representado en el Tribunal de Justicia que se trate”..

Posteriormente Alicia Paz (UCR-JPC) remarcó que “la perspectiva de género en la justicia implica efectuar cambios estructurales en un sistema patriarcal” e indicó que es importante apoyar el proyecto puesto que dará “una significancia muy importante para el Poder Judicial de Catamarca, que sin lugar a dudas administrará justicia desde una perspectiva en derechos humanos que estamos necesitando con urgencia”. Por su parte, Adriana Díaz (FT) apuntó que para ir eliminando todas las formas de discriminación se debe “avanzar en acciones positivas como esta”. También aportaron al debate Verónica Mercado (FT), María Argerich (FT) y Hugo Ávila, quienes respaldaron y adelantaron el acompañamiento al proyecto ya que es importante el avance en materia de igualdad de género en un sistema patriarcal.