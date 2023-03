Diputados: Ginocchio habló en el homenaje por el Día de la Memoria

La diputada Silvana Ginocchio habló en la conmemoración del día de la Memoria, Verdad y Justicia que se realizó en el recinto al comienzo de la sesión de ayer.

“Millones de argentinas y argentinos dijimos Nunca Más en nuestros hogares, en las calles, en las redes, en cada uno de los actos conmemorativos de este 24 de marzo”, dijo y añadió que “quiero referirme especialmente a la Casa de la Memoria de Catamarca, a los catamarqueños desaparecidos que forman parte de esa enorme cantidad que tenemos en el país”.

“Catamarca tiene en este Casa un lugar donde se construye la memoria, donde se acerca a los jóvenes para conozcan lo que pasó, y donde hubo dolor con mucho amor curan sus heridas”.

Recordó que se cumplen 47 años “de ese día trágico, de ese golpe cívico militar, de un gobierno ilegítimo y dictatorial que impuso el horror de la tortura, la muerte el silenciamiento, la desaparición forzada y el atraso y la pobreza en la que se sumió al país fruto de la política neoliberal”.

“Frente a esto -señaló Ginocchio- tenemos que hacer una reflexión: el ejercicio activo de no olvidar, para que las nuevas generaciones sepan que ese momento de la historia significó en la vida de las personas, en la vida del país, un período oscuro y triste con gravísimas violaciones a los Derechos Humanos, con delitos y crímenes de lesa humanidad que exigen verdad y justicia”.

“En este año cumplimos 40 años de democracia, de una recuperación que celebramos, me permito reflexionar acá respecto del enorme compromiso que nos cabe de consolidar, de fortalecer y construir esta democracia, pero no de manera declarativa sino con actos, con hechos diarios. Con el respeto a las instituciones, porque solo así vamos a poder decir Nunca Más”.

En su discurso, Ginocchio también homenajeó a la actriz Blanca Gaete, fallecida ayer.