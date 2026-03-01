Docentes en pie de lucha: Paro activo y movilización contra la conciliación

El panorama educativo en Catamarca ingresa en una fase de máxima tensión tras la ratificación de un paro activo por parte del colectivo de docentes autoconvocados. La medida surge como respuesta directa al dictado de la conciliación obligatoria por parte del Poder Ejecutivo provincial, una herramienta legal que el sector ha decidido desconocer formalmente. Los educadores consideran que este mecanismo, lejos de buscar un espacio de diálogo genuino, funciona como un instrumento de presión para desactivar el reclamo en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo.

La jornada de protesta tendrá su epicentro en la Capital, donde se ha convocado a una concentración masiva a las 10 horas en el Parque de los Niños. Desde este punto de encuentro, las columnas de docentes iniciarán una marcha hacia la Casa de Gobierno para exponer la profundidad del conflicto ante las máximas autoridades provinciales. El rechazo a la conciliación obligatoria no es solo una postura política, sino que se fundamenta en un análisis legal que los manifestantes han plasmado en sus documentos oficiales de difusión.

Defensa del derecho de huelga y denuncias de intimidación

A través de un comunicado que circula en las bases docentes, el sector calificó la decisión del gobernador Raúl Jalil como "improcedente, ilegal y anticonstitucional". Bajo esta premisa, los educadores sostienen que el derecho de huelga mantiene su plena vigencia al estar amparado por la Constitución Nacional, lo que les otorga el respaldo jurídico necesario para continuar con el cese de actividades. Para los autoconvocados, el uso de la conciliación obligatoria por parte del Ejecutivo constituye un "operativo intimidatorio" cuyo fin último es desarticular la organización de los trabajadores frente a un reclamo que consideran legítimo y urgente.

Las demandas que impulsan esta movilización se asientan sobre pilares fundamentales para el ejercicio de la profesión y el sostenimiento del sistema educativo. En primer lugar, se exige una recomposición salarial que se ajuste de manera efectiva al costo de vida actual, evitando que los ingresos queden relegados frente a la inflación. Asimismo, el pliego de reclamos incluye la necesidad de garantizar la estabilidad laboral y la cobertura inmediata de todos los cargos vacantes, señalando que la falta de nombramientos afecta directamente la calidad de la educación pública en la provincia.

Ruptura sindical y despliegue territorial

Un fenómeno determinante en este conflicto es el fuerte cuestionamiento de los trabajadores hacia la dirigencia sindical tradicional. Los docentes autoconvocados han manifestado de manera pública que las conducciones gremiales han dejado de representar la voluntad de la mayoría de los educadores, lo que ha derivado en esta forma de organización horizontal y autónoma. Esta crisis de representación interna ha potenciado la movilización de las bases, que ahora se autogestionan para llevar adelante las negociaciones y las medidas de fuerza.

Hacia el cierre de su posicionamiento, el colectivo reafirmó que la lucha no se limita solo a la ciudad capital, sino que se extiende a cada rincón de la jurisdicción. Han instado a los colegas de toda la provincia a sumarse a la movilización central o a coordinar acciones en el interior de Catamarca, reforzando la idea de que "la educación pública se defiende en las calles". La marcha hacia la Casa de Gobierno representa así un acto de resistencia frente a las medidas administrativas oficiales, en un intento por forzar una respuesta concreta a una problemática salarial y laboral que se ha vuelto insostenible para el sector.