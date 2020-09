Duras críticas de Cerda al proyecto de reforma del Código de Procedimiento Minero

El juez electoral y de Minas, Guillermo Cerda, se refirió a la reunión que mantuvo días pasados con el gobernador Raúl Jalil y comentó que, más allá de lo que se informó respecto del proceso eleccionarios del próximo año en un marco de pandemia, se dialogó sobre cuestiones atinentes a la minería y, en ese sentido, indicó que le hizo saber su rechazo a algunas de las modificaciones que plantea el proyecto de reforma del Código de Procedimientos Mineros.

El magistrado sostuvo que una de las principales críticas que le hace al proyecto que está elaborando el Ministerio de Minería tiene que ver con el cambio la autoridad de la autoridad minera, pasando del Juzgado de Minas al Ministerio de Minería. “Le manifesté al gobernador mi total y absoluto rechazo, por el poquito de experiencia que tengo en 40 años de Derecho Minero, es en el cambio de autoridades de algún proyecto que está por ser presentado. Le dije que es un error muy grande, que le puede costar serios dolores de cabeza a la Provincia cambiar la autoridad minera que tenemos actualmente por la administrativa”, dijo Cerda en una entrevista radial.

“Si hay algo de lo que hemos presumido, es que acá, en Catamarca, la seguridad jurídica la da un juez, y eso para el inversor extranjero ha sido obviamente un haber muy importante”, añadió Cerda, quien insistió en cómo afectaría a la seguridad jurídica de la provincia si se llegase a confirmar ese cambio.

“Es algo que a los inversores extranjeros nunca les ha gustado de Argentina porque somos especialistas en cambiarle las reglas de juego de un día para otro a las grandes inversiones. Yo tengo en el despacho un recorte que es un orgullo, un organismo internacional aconseja a los grandes capitales del mundo en donde se debe invertir en minería. Y el año pasado, aconsejó que la provincia más segura para invertir en minería era Catamarca. Era un orgullo tener ese concepto a nivel internacional, lograda a nivel de los años. Y de un día para otro, a alguien se le ocurre que puede cambiarse la autoridad, que la concesión puede pasar a la esfera administrativa. Va a ser un retroceso institucional muy grande, y es un error, va a ser una equivocación muy grande cambiarle las reglas de juego al capital extranjero. Que lamentablemente, le guste o no les guste a muchas personas, lo necesitamos para poder desarrollar la minería”, dijo.

Por último, señaló que “esa conversación que tuvimos con el gobernador motivó a que nos convoque de vuelta para el martes 6 de octubre, para poder consensuar qué opinamos sobre el Código de Procedimiento Minero que no está bien hecho, está mal hecho. Al menos es mi humilde opinión y se la quería plantear al gobernador, aunque me esté retirando”.