Duro mensaje de García Cuerva: "Basta de arengar la división y la polarización"

El presidente Javier Milei participó este 25 de Mayo del tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, en una jornada marcada tanto por la conmemoración patria como por las señales de tensión dentro del oficialismo.

El mandatario asistió a la ceremonia litúrgica encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, acompañado por parte de la plana mayor del Gobierno nacional.

La actividad se desarrolló en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y estuvo atravesada por un fuerte componente político debido a las ausencias y alineamientos que quedaron expuestos durante la jornada.

Uno de los datos centrales fue la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no participó de la ceremonia debido a que, según trascendió desde su entorno, no fue invitada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La exclusión volvió a reflejar el prolongado distanciamiento político y personal entre Villarruel y el círculo más cercano al Presidente.

El inicio de la jornada en Plaza de Mayo

La actividad oficial comenzó en Plaza de Mayo con el izamiento de la bandera. El primero en participar fue el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Minutos después arribó Javier Milei acompañado por Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, el ministro del Interior Diego Santilli y el canciller Pablo Quirno.

La comitiva presidencial luego se dirigió hacia la Catedral Metropolitana para participar del Tedeum encabezado por García Cuerva. Entre las presencias destacadas también estuvo Patricia Bullrich, aunque no caminó junto al Presidente debido a que actualmente ocupa el rol de senadora nacional.

La ausencia de Villarruel

El listado de invitados al Tedeum dejó al descubierto la dinámica interna que atraviesa al Gobierno nacional. La ausencia de Victoria Villarruel fue interpretada como una nueva muestra del deterioro de la relación política entre la vicepresidenta y el entorno presidencial. Desde su sector atribuyeron la decisión directamente a Karina Milei, encargada de la organización del evento.

El distanciamiento entre ambas partes ya había quedado expuesto en distintas situaciones previas y volvió a evidenciarse durante la ceremonia patria más importante del calendario institucional argentino.

A ello se sumó otra señal política relevante: la decisión del espacio conocido como "Las Fuerzas del Cielo", vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo, de no participar de los actos oficiales. La única excepción dentro de ese sector fue Nahuel Sotelo, identificado por sus vínculos con el Vaticano y quien, pese a haber dejado recientemente la Cancillería, decidió asistir a la ceremonia.

La ausencia del grupo alineado con Caputo profundizó la percepción de fragmentación interna dentro del oficialismo en una jornada institucional de alta visibilidad pública.

El Tedeum y el rol de Jorge García Cuerva

La ceremonia religiosa estuvo encabezada por Jorge García Cuerva en la Catedral Metropolitana. El arzobispo de Buenos Aires ofició la tradicional misa del 25 de Mayo ante la presencia de funcionarios nacionales, dirigentes políticos y representantes institucionales.

La celebración volvió a ocupar un lugar central dentro de las actividades oficiales por la fecha patria y se desarrolló en un contexto político atravesado por disputas internas, reorganizaciones y tensiones dentro de la estructura gubernamental. La presencia del Presidente en el Tedeum se produjo además en medio de una etapa de redefiniciones políticas y de preparación para nuevos desafíos legislativos.

Reunión de Gabinete y reorganización política

Tras finalizar la ceremonia religiosa, Javier Milei se dirigirá nuevamente hacia la Casa Rosada para encabezar una reunión de Gabinete.

El encuentro de ministros y funcionarios nacionales se desarrollará en un clima de alta expectativa política debido a las discrepancias internas y a la necesidad de reorganizar el funcionamiento del equipo de gobierno.

Según se informó, el objetivo del Presidente será ordenar la dinámica interna frente a los desafíos legislativos que se aproximan y frente a una etapa política que exige nuevas definiciones dentro del oficialismo.