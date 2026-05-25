Sin Villarruel, Milei encabezará el Tedeum y una reunión de Gabinete marcada por las internas

En una nueva conmemoración de la Revolución de Mayo, el presidente Javier Milei encabezará este lunes las actividades oficiales del Gobierno nacional con su participación en el tradicional Tedeum que se realizará en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. La ceremonia religiosa comenzará a las 10 y contará con la presencia de la plana mayor del Ejecutivo, aunque tendrá una ausencia política de peso: la vicepresidenta Victoria Villarruel no participará del acto.

Según trascendió desde el entorno de la titular del Senado, Villarruel no fue invitada por la Secretaría General de la Presidencia que conduce Karina Milei. La exclusión vuelve a dejar expuesta la fractura entre la vicepresidenta y el núcleo duro del oficialismo, en un contexto de creciente tensión política dentro del Gobierno.

De acuerdo con la agenda oficial, las puertas de la Casa Rosada abrirán a las 9.40 para recibir al Presidente y a sus ministros. Desde allí, la comitiva recorrerá los alrededores de la Plaza de Mayo acompañada por el Regimiento de Granaderos a Caballo y representantes de las Fuerzas Armadas hasta llegar a la Catedral Metropolitana.

La ausencia de Villarruel y el mensaje de la Iglesia

La decisión de excluir a Villarruel provocó una respuesta indirecta del arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien estará a cargo de la ceremonia religiosa y anticipó un mensaje orientado a bajar el nivel de confrontación política y social.

Durante la misa celebrada el domingo, García Cuerva hizo referencia al clima de intolerancia y polarización que atraviesa el debate público. "Qué difícil es hablar y respetar la diversidad en tiempos de intolerancia. Qué difícil es poder respetar y hablar de diversidad en tiempos de rechazo de todo el que piensa distinto. Qué difícil es hablar de diversidad cuando nos sentimos un poco dueños de la verdad y descalificamos cualquier opinión o pensamiento contrario", expresó el arzobispo.

El mensaje se da en medio de una relación cada vez más distante entre la vicepresidenta y el resto del Gobierno. Semanas atrás, Villarruel ya había evitado coincidir con integrantes del Gabinete durante otra celebración religiosa vinculada al aniversario de la muerte del Papa Francisco en Luján. En aquella ocasión, justificó su ausencia asegurando que el acto se había "politizado" y que allí estaba reunida "lo peor de la casta política".

El foco puesto en los sectores más vulnerables

Además del llamado a reducir la violencia discursiva, el arzobispo porteño adelantó que durante el Tedeum hará especial énfasis en la situación social de los sectores más vulnerables, una preocupación que la Iglesia viene manifestando en los últimos meses.

En declaraciones previas a Radio Rivadavia, García Cuerva sostuvo que el Estado debe mantener una presencia activa junto a quienes atraviesan situaciones de mayor fragilidad social. En ese marco, cuestionó la falta de atención sobre personas con discapacidad, enfermos, jóvenes atravesados por consumos problemáticos y personas con dificultades de aprendizaje.

"El Estado tiene que garantizar su presencia al lado de los que quedan atrás, al lado de los que jamás tuvieron una oportunidad. Cuando el Estado directamente no se ocupa de los discapacitados, los enfermos, los jóvenes atravesados por la droga o el alcohol, los problemas de aprendizaje. Si el Estado se retira de eso, lógicamente uno dice: 'Esto es sádico, porque estás dañando a los que son más débiles'", señaló el arzobispo.

Ante la expectativa que genera el contenido del discurso, la semana pasada el Gobierno buscó bajar tensiones con la Iglesia mediante una reunión entre funcionarios nacionales y autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina.

La delegación oficial estuvo integrada por:

Pablo Quirno

Sandra Pettovello

Agustín Caulo

Una reunión de Gabinete en medio de los conflictos internos

Finalizada la ceremonia religiosa, el Presidente y sus ministros cruzarán caminando hacia el Cabildo para entonar el Himno Nacional junto a la Fanfarria Militar Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo. Luego, la actividad oficial continuará en la Casa Rosada con una reunión de Gabinete prevista para las 12.

El encuentro se desarrollará en un momento especialmente delicado para la dinámica interna del oficialismo. En las últimas semanas crecieron los roces entre distintos sectores del Gobierno, tanto por disputas políticas como por movimientos de posicionamiento electoral.

Uno de los focos de tensión involucra a Patricia Bullrich, quien recientemente presionó públicamente al vocero presidencial Manuel Adorni para que presente su declaración jurada y, además, comenzó a proyectar su carrera hacia la jefatura de Gobierno porteña.

En paralelo, también se profundizó la disputa entre el sector alineado con Santiago Caputo y el espacio que integran Martín Menem y Eduardo Menem, quienes responden políticamente a Karina Milei. La confrontación escaló luego de que el asesor presidencial y referentes de la militancia digital acusaran a los dirigentes riojanos de administrar una cuenta anónima utilizada para operar políticamente en su contra.

Las acusaciones fueron rechazadas por Martín Menem, quien además pidió resolver las diferencias internas "en el vestuario" y evitar que las disputas se expongan públicamente.