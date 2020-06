Duros cuestionamientos a la Presidencia de Diputados

Desde hace varios días, en el seno de la Cámara de Diputados de la Provincia parece que no estaría todo en orden. Cuenta de ello dio el diputado Francisco Monti ( UCR ? Juntos por el cambio) quien, días pasados, le puso voz al reclamo y en declaraciones radiales planteo su molestia contra la Presidencia del Cuerpo ejercida por la diputada Cecilia Guerrero ( Frente de Todos) y observaciones que fueron realizadas por el bloque opositor.

Dejó entrever un cierto destrato por parte de Guerrero en las sesiones que nada tienen que ver con las rispideces habituales del debate legislativo.

Más allá de las circunstancias y discusiones que se presentan en el recinto de sesiones, "se intenta que la oposición no pueda desempeñar las funciones como corresponde, de poder hacer uso de la palabra. Esto va más allá del rol de la presidencia de la Cámara de la doctora Cecilia Guerrero" se quejó el legislador haciendo notar su irritación por el manejo de las secciones por parte de conducción de la Cámara Baja de la provincia. "En general hemos hecho planteos y hay cosas que se van acumulando y después se plantean en el recinto" agregó Monti. Al tiempo de reafirmar que "muchas veces un legislador pide la palabra y no se la dan".

Por otro lado, cuestionó la falta de tratamiento y debate de algunos proyectos de relevancia para la Provincia y los catamaqrueños. "El Poder Ejecutivo Provincial en diciembre (2019) anuncia la Reforma del Estado y el Ejecutivo debe estar discutiendo puertas adentro. ¿Cómo puede ser que el Ejecutivo se tome su tiempo para proyectar un tema tan trascendente, y en la Legislatura esto se trata en 48 horas?" sostuvo el Diputado de la UCR.

Incomodidad propia



A tomar nota. Dentro del propio bloque del Frente de Todos se manifestaron incómodos por el manejo de la Presidencia de Diputados. Decisiones inconsultas y falta de apertura serían los principales escollos que debería atender, a corto plazo, la gestión de Cecilia Guerrero.

Desde el inicio de la gestión de Guerrero habría un cierto malestar en la bancada oficialista a causa de algunas situaciones que se evidenciaron en el tratamiento de varios temas de trascendencia para la vida institucional de la Cámara. Si bien la situación sanitaria a causa de la pandemia hizo que la actividad legislativa sea minina prácticamente desde su inicio este año, en los pasillos y oficinas se cuestiona el accionar de la Presidencia y funcionarios más cercanos "casi silencioso" principalmente con lo que se refiere al tema de la movilidad laboral que se plantea desde el Ejecutivo Provincial.

También existirían indecisiones sobre administración de Diputados y el reparto de espacios dentro de la estructura legislativa. Todo para un solo sector y casi nada para otros. Realidad que puede generar cortocircuitos internos difíciles de quebrantar, más aún teniendo en cuenta, que, a la vuelta de la esquina, están las elecciones legislativas en la provincia.