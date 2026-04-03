Ahora la Justicia investiga un supuesto viaje de Manuel Adorni al Caribe

La investigación judicial sobre los viajes de Manuel Adorni incorporó en las últimas horas un nuevo capítulo con derivaciones sensibles para el expediente. Según los datos recientes surgidos de los registros de entradas y salidas del país, la Justicia ahora analiza un presunto viaje al Caribe realizado en diciembre de 2024, cuando el actual jefe de Gabinete se desempeñaba como vocero.

De acuerdo con la información bajo estudio, Adorni habría volado a Aruba en un avión de línea y permanecido 10 días de vacaciones junto a su familia. El desplazamiento habría comenzado el 29 de diciembre de 2024, con una escala de ida en Lima, Perú, mientras que el regreso habría incluido una escala en Ecuador.

El dato se incorporó al expediente luego de que, en el marco de la causa por el viaje a Punta del Este, la Justicia solicitara la totalidad de los registros migratorios de Adorni y de su esposa. Fue precisamente de ese relevamiento de ingresos y egresos que surgió la referencia al presunto traslado al Caribe.

El viaje a Aruba

Uno de los aspectos que ahora busca contrastar la investigación judicial es la posible contradicción entre ese presunto viaje y declaraciones públicas previas del funcionario. Cuando fue cuestionado por el viaje de su esposa a Nueva York como parte de la comitiva oficial, Adorni había sostenido públicamente que no se tomaba vacaciones desde hacía dos años.

A partir de la aparición de estos nuevos registros, la pesquisa apunta a verificar si la documentación oficial coincide con los movimientos reportados, especialmente en relación con el viaje de 10 días a Aruba junto a su familia.

El foco no está puesto solo en el destino, sino también en la consistencia entre los antecedentes migratorios y las manifestaciones públicas realizadas por el funcionario.

La causa por los viajes

La línea investigativa se inscribe en la causa caratulada "Adorni, Manuel s/malversación de caudales públicos y otro", donde se analiza el viaje a Punta del Este en vuelos privados y el financiamiento de esos traslados. En las últimas horas, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen en el que solicitó al juez federal Ariel Lijo una serie de medidas orientadas a profundizar la pesquisa.

Entre las diligencias requeridas figuran:

Acceso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) al expediente

Pedidos de información a la Dirección Nacional de Migraciones

Requerimientos a la empresa propietaria de la aeronave involucrada

En su presentación, Pollicita sostuvo que estas medidas buscan continuar colaborando con la profundización de la investigación y complementar otras diligencias que ya habían sido ordenadas por el juzgado.

Registros migratorios y cruce de información

Uno de los ejes centrales del nuevo impulso judicial está vinculado con el relevamiento exhaustivo de movimientos migratorios. El fiscal solicitó que se libre un oficio a Migraciones para que remita la totalidad de los registros de egreso y reingreso al país de Manuel Adorni y del periodista Marcelo Grandio desde el 1° de enero de 2023 hasta la actualidad.

Además, el requerimiento se extendió a:

Bettina Julieta Angeletti , esposa del vocero presidencial

, esposa del vocero presidencial Otras personas que hayan integrado los vuelos investigados

Dentro de ese análisis, se puso especial foco en los desplazamientos registrados entre el 12 y el 17 de febrero de 2026.

La información solicitada incluye un detalle minucioso de cada movimiento fechas, horarios, pasos fronterizos utilizados, medios de transporte y cualquier otra constancia disponible. A esto se suma un pedido puntual para que el organismo realice un cruce integral de la información, con el objetivo de determinar si las personas mencionadas realizaron otros viajes en conjunto o hacia los mismos destinos en fechas cercanas.