Milei habilita un adelanto millonario a gobernadores y reactiva las reformas

La administración de Javier Milei puso en marcha una jugada política y fiscal de alto impacto: la habilitación de un adelanto de hasta $400.000 millones para gobernadores, mediante un esquema de anticipos de coparticipación que alcanzará a 12 jurisdicciones. La medida, que será oficializada por decreto, aparece en la Casa Rosada como una herramienta doble: aliviar la asfixia financiera provincial y reactivar el contacto político necesario para acelerar el paquete de reformas que el oficialismo pretende instalar en el Congreso.

En el Gobierno consideran que resulta urgente recuperar iniciativa en la agenda pública, en especial para desplazar los ruidos mediáticos que rodean al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y volver a imprimir dinamismo a la gestión. La estrategia elegida apunta a que el nuevo impulso se exprese desde el Congreso de la Nación, donde los alfiles libertarios en Diputados ya preparan para la próxima semana el tratamiento de iniciativas de alto voltaje político, entre ellas la modificación de la Ley de Glaciares y el denominado proyecto Hojarasca.

El Congreso como escenario para recuperar centralidad

En la lógica oficial, la ventana política actual es especialmente valiosa porque los gobernadores aliados y los bloques afines todavía muestran disposición a colaborar. El proyecto sobre glaciares, uno de los más controvertidos, cuenta con respaldo explícito de las provincias mineras, ya que habilitaría la incursión de explotaciones de distintos minerales en áreas actualmente consideradas periglaciares.

En el oficialismo dan por hecho que ese apoyo territorial puede traducirse en votos legislativos. La apuesta es clara: usar el entendimiento fiscal con las provincias como base para sostener una agenda reformista hasta agosto, plazo que en el entorno presidencial consideran todavía viable para mantener la dinámica que mostraron las sesiones extraordinarias.

El adelanto y las provincias alcanzadas

La decisión firmada por Milei autoriza un desembolso de hasta $400.000 millones en concepto de adelantamiento de fondos de coparticipación, mecanismo que ya había sido utilizado con Entre Ríos en enero de 2026 y que ahora se amplía a una docena de distritos.

Las provincias alcanzadas son:

Catamarca

Chaco

Chubut

Corrientes

La Rioja

Mendoza

Misiones

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Tucumán

El esquema establece que los fondos deberán ser devueltos antes de fin de año, con una tasa de interés del 15%, considerablemente inferior al costo que deberían afrontar las provincias en el mercado, donde las tasas hoy oscilan entre 30% y 45%.

La crisis de recaudación

La medida se explica por el fuerte deterioro de las cuentas subnacionales. Durante marzo, la distribución automática de impuestos registró una caída real del 11,3% respecto de febrero, profundizando un escenario de ocho meses consecutivos de deterioro en la recaudación.

Según estimaciones relevadas sobre transferencias automáticas, durante marzo los giros a provincias y CABA rondaron los $5,02 billones, pero en términos constantes implicaron una pérdida superior a $1,15 billones en el primer trimestre de 2026. Ese hundimiento transversal impactó en todas las administraciones, independientemente de su signo político, y empujó a los gobernadores a buscar alternativas para evitar un mayor endeudamiento externo subnacional.

La Rioja, Tierra del Fuego y los puentes inesperados

Uno de los datos más significativos del movimiento oficial es que el adelanto no se limitó a provincias alineadas, sino que también alcanzó a distritos con fuerte distancia política respecto de la Nación, como Ricardo Quintela en La Rioja y Gustavo Melella en Tierra del Fuego.

En ambos casos, el deterioro financiero aparece como un factor que flexibilizó posiciones. En Tierra del Fuego, el contexto ya había derivado en señales de apertura hacia el RIGI, mientras que en La Rioja se registraron contactos recientes entre referentes provinciales y autoridades de la Cámara de Diputados.

Ese entramado de conversaciones confirma que el adelanto de coparticipación funciona también como una herramienta política para recomponer puentes, incluso con mandatarios históricamente enfrentados al mileísmo.