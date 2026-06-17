Dusso destacó avances históricos en ATACALAR y proyectó nuevas oportunidades para Catamarca

La participación de Catamarca en una nueva edición del encuentro de ATACALAR dejó resultados que, según el vicegobernador Rubén Dusso, representan avances concretos en materia de integración regional y desarrollo económico. Tras las jornadas realizadas en la República de Chile, la máxima autoridad del Senado provincial efectuó un balance altamente positivo de las actividades desarrolladas y puso el foco en las oportunidades que se abren para la provincia en sectores estratégicos como la minería, la logística, la infraestructura y el comercio.

Durante su análisis, Dusso destacó especialmente la consolidación del proceso de integración regional y los progresos vinculados al desarrollo del Corredor Bioceánico, una iniciativa que desde hace años forma parte de la agenda de cooperación entre provincias argentinas y regiones chilenas. Según señaló, la participación de representantes de distintos niveles gubernamentales permitió otorgar un respaldo institucional sin precedentes al bloque regional.

El Corredor Bioceánico

Uno de los aspectos centrales destacados por el vicegobernador fue la amplia participación de autoridades nacionales, provinciales y regionales en el encuentro. Para Dusso, esta presencia constituye una señal concreta de apoyo político a los procesos de integración que impulsa ATACALAR.

Al referirse al alcance del encuentro, expresó: "Participaron representantes de Cancillería de Argentina y Chile, de los gobiernos nacionales y de las provincias y regiones que integran ATACALAR. Esto hace que el Corredor Bioceánico sea una realidad".

En ese marco, remarcó la presencia de representantes de:

Catamarca.

Tucumán.

Santiago del Estero.

Córdoba.

Entre Ríos.

La participación de estas jurisdicciones fue interpretada como una muestra del creciente interés por consolidar una estrategia regional que permita fortalecer los vínculos productivos, comerciales y logísticos entre ambos países.

Los puertos de Atacama y una nueva etapa para el comercio

Otro de los temas abordados por Dusso estuvo relacionado con la infraestructura portuaria de la Región de Atacama y las posibilidades comerciales que comienzan a surgir para el sector privado.

El vicegobernador explicó que durante años existió la intención de utilizar los puertos del Pacífico como una vía de conexión hacia la costa oeste del continente americano y hacia los mercados asiáticos. Sin embargo, señaló que esas terminales no contaban con las condiciones necesarias para cumplir plenamente ese rol.

"Durante mucho tiempo se habló de utilizar los puertos del Pacífico para llegar a la costa oeste de América y a los países asiáticos, pero esos puertos no estaban preparados. Ahora se están preparando y ya hay puertos en condiciones de operar", afirmó.

La evolución de esa infraestructura abre nuevas perspectivas para los sectores productivos y comerciales de Catamarca. En ese contexto, Dusso destacó los contactos generados entre empresarios catamarqueños y chilenos durante el encuentro, orientados a fortalecer los intercambios comerciales y explorar nuevas oportunidades de negocios.

El crecimiento minero de Atacama y las oportunidades para Catamarca

La minería ocupó un lugar destacado dentro de la agenda del encuentro. Según explicó el vicegobernador, el crecimiento proyectado para la Región de Atacama representa una oportunidad directa para el sector productivo catamarqueño.

Dusso precisó que Atacama se ha consolidado como la principal región chilena en materia de exploración minera y que existen importantes perspectivas de inversión para los próximos años.

"Es la primera región en exploración minera de Chile y tiene proyectadas inversiones por 18.000 millones de dólares en los próximos cinco años", indicó.

De acuerdo con las estimaciones mencionadas por el funcionario, este proceso demandará aproximadamente:

25.000 nuevos puestos de trabajo.

Provisión de bienes y servicios asociados a la actividad minera.

En este contexto, destacó los contactos establecidos entre empresarios de ambas regiones.

"Hay empresarios de Catamarca dialogando con empresarios de Atacama para intercambiar carne, huevos y otros productos. También podemos aprender mucho de ellos en materia de pequeña y mediana minería", sostuvo.

El nuevo marco para la pequeña y mediana minería

Vinculado al crecimiento de la actividad minera, Dusso también se refirió a las oportunidades que podrían surgir a partir del nuevo esquema normativo aprobado en Argentina.

En ese sentido, mencionó la creación del RIMI, herramienta que permitirá impulsar proyectos de menor escala.

"Ahora en Argentina se aprobó el RIMI, que permite impulsar inversiones menores a las contempladas por el RIGI y favorecer el desarrollo de la pequeña y mediana minería", explicó.

Según señaló, esta alternativa permitirá ampliar las posibilidades de inversión y contribuir al desarrollo de iniciativas productivas vinculadas a las expectativas de las comunidades.

El desafío pendiente del Corredor Ferroviario Bioceánico

La infraestructura volvió a ocupar un lugar relevante dentro de las discusiones mantenidas durante el encuentro. Entre los proyectos considerados estratégicos figura el Corredor Ferroviario Bioceánico, una obra considerada fundamental para mejorar la competitividad regional.

Dusso aseguró que la iniciativa continúa avanzando dentro de las negociaciones y manifestó expectativas positivas respecto de su concreción.

"Cada vez estamos un poco más cerca. Las tratativas continúan y creemos que finalmente llegará a buen puerto", afirmó. La obra aparece como una pieza clave dentro del esquema de integración logística impulsado por ATACALAR y forma parte de los proyectos que buscan optimizar la conexión entre los centros productivos y los puertos del Pacífico.

Energía geotérmica y nuevos horizontes productivos

Otro de los temas abordados por el vicegobernador fue el potencial de la energía geotérmica en la región y las posibilidades que surgen a partir de la expansión minera.

Según explicó, durante años existieron recursos geotérmicos que no lograban desarrollarse debido a la ausencia de una demanda suficiente. "Antes había recursos geotérmicos donde no existía actividad minera. Hoy la minería genera la demanda necesaria para que esos proyectos sean viables", sostuvo.

La observación vincula directamente el crecimiento de la actividad minera con nuevas oportunidades para el desarrollo energético regional.

La Fiesta del Poncho como espacio de integración

Como cierre de su balance sobre la participación en ATACALAR, Dusso destacó la confirmación de autoridades y empresarios de la Región de Atacama para participar en la próxima edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

El vicegobernador señaló que el evento constituye uno de los principales espacios de encuentro cultural, económico y productivo de la provincia.

"Es el momento donde se concentra la actividad cultural, económica y productiva de Catamarca. Por eso muchos actores de Chile estarán presentes para continuar fortaleciendo los vínculos que se vienen construyendo", concluyó.

De esta manera, el encuentro de ATACALAR dejó para Catamarca una agenda cargada de expectativas vinculadas al fortalecimiento de la integración regional, el crecimiento minero, la mejora de la infraestructura logística y la generación de nuevas oportunidades comerciales que buscan consolidar el desarrollo económico de la provincia en los próximos años.