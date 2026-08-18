Dusso recibió una misión del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de la ONU

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Rubén Dusso, encabezó este martes en Casa de Gobierno una reunión de trabajo con representantes del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) de la ONU, en el marco de una agenda destinada a analizar nuevas posibilidades de financiamiento y obras para fortalecer el desarrollo rural de Catamarca.

Del encuentro participaron también el ministro de Desarrollo Productivo, Dr. Luis Castro; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; y la secretaria de Finanzas de la Provincia, Ana Virginia Jerez.

La misión internacional estuvo encabezada por Donal Brown, vicepresidente adjunto y encargado del Departamento de Operaciones en los Países del FIDA, junto a Juan Diego Ruiz Cumplido, jefe de la Oficina Multipaís para la Región Andina y el Cono Sur.

Durante la reunión, las autoridades provinciales y los representantes del organismo internacional abordaron el perfil del nuevo proyecto de financiamiento internacional que contempla la ejecución de obras de infraestructura integral en la provincia.

El encuentro puso sobre la mesa distintas necesidades vinculadas con el desarrollo productivo y rural, con especial atención en infraestructura hídrica, asistencia a pequeños productores y fortalecimiento de actividades estratégicas para las comunidades del interior.

Obras hídricas para Tinogasta y Capayán

Entre las prioridades planteadas durante la reunión aparecen dos proyectos vinculados directamente con la infraestructura para el manejo y aprovechamiento del agua.

Una de las obras consideradas es la mejora y optimización del sistema de irrigación central de Tinogasta, infraestructura que forma parte de las prioridades hídricas incluidas en el nuevo proyecto de financiamiento. La segunda iniciativa está relacionada con el departamento Capayán y contempla la obra de reconducción y cambio de traza del canal principal que alimenta a las colonias de Nueva Coneta y Colonia del Valle.

Ambas propuestas forman parte del perfil de infraestructura integral que la Provincia busca proyectar junto con el FIDA, incorporando obras destinadas a acompañar las actividades productivas y el desarrollo de las comunidades rurales.

Los principales proyectos hídricos planteados son:

Mejora y optimización del sistema de irrigación central de Tinogasta.

Reconducción y cambio de traza del canal principal que alimenta a Nueva Coneta y Colonia del Valle, en Capayán.

La inclusión de estas obras dentro de una nueva línea de financiamiento internacional permite abordar las necesidades de infraestructura junto con otras herramientas orientadas directamente a los productores.

Financiamiento y asistencia

El nuevo esquema impulsado por el FIDA no se limita al financiamiento de infraestructura. La línea de crédito también contempla asistencia y financiamiento directo para pequeños productores de la agricultura familiar.

La propuesta alcanza diferentes actividades consideradas estratégicas dentro de la producción y el desarrollo rural provincial. Entre los sectores mencionados se encuentran:

Agricultura familiar.

Sector textil artesanal.

Turismo rural.

Desarrollo agropecuario.

Cadena cárnica provincial.

En particular, se planteó un especial énfasis en el fortalecimiento de la cadena cárnica provincial, incorporando así una actividad agropecuaria específica dentro de las prioridades de la nueva línea de crédito.

El enfoque apunta a vincular las herramientas financieras con las necesidades concretas de los pequeños productores y con actividades que forman parte de la estructura productiva de las comunidades rurales.

La integración del oeste catamarqueño

Durante el encuentro, Dusso también expuso ante la misión internacional el plan de obras energéticas y logísticas que la Provincia lleva adelante con el objetivo de integrar al oeste catamarqueño.

La presentación permitió incorporar a la agenda del FIDA la planificación provincial relacionada con infraestructura y conectividad productiva, en un esquema que busca dar mayor proyección a las actividades que se desarrollan en el territorio. "Solo motivaciones tenemos, sabemos lo que hicimos y también sabemos lo que nos falta", señaló Dusso durante la reunión.

La frase del vicegobernador estuvo vinculada con la necesidad de continuar proyectando obras y, al mismo tiempo, avanzar en una mayor trazabilidad y proyección de la producción local.

En ese planteo, las obras energéticas y logísticas aparecen vinculadas con la integración territorial y con la posibilidad de acompañar el desarrollo de las distintas actividades productivas que se desarrollan en el oeste catamarqueño.

El FIDA y la conexión de los pequeños productores

Por su parte, Donal Brown destacó la vocación del organismo internacional de trabajar para acercar a los pequeños productores a nuevas oportunidades.

El vicepresidente adjunto y encargado del Departamento de Operaciones en los Países del FIDA señaló que el propósito es "conectar a los pequeños productores con las oportunidades, mejorando la vida de las comunidades rurales y ayudando a la balanza económica de la provincia".

La definición establece el eje sobre el cual el organismo plantea su participación: combinar las herramientas de financiamiento y asistencia con las necesidades de las comunidades rurales y sus productores. Desde la comitiva internacional también destacaron a Catamarca como un socio fundamental del FIDA en Argentina, una consideración que se produjo en el marco de la reunión de trabajo y de la agenda territorial que la misión desarrolla en la provincia.

Una misión con tres días de recorrido territorial

La reunión en Casa de Gobierno forma parte de una agenda más amplia que la misión internacional desarrolla durante tres días en distintos puntos de Catamarca. El recorrido territorial contempla visitas a diferentes proyectos y actividades productivas, con el propósito de evaluar iniciativas directamente junto a sus protagonistas.

Uno de los puntos incluidos en la agenda es la emblemática Ruta del Telar, en Belén y Londres, donde la misión evaluará proyectos junto a artesanas e hilanderas.

La presencia en estos espacios incorpora al sector textil artesanal dentro del análisis de las posibilidades de asistencia y financiamiento contempladas por la nueva línea del FIDA. Luego, la misión continuará su recorrido por Laguna Blanca y el departamento Capayán, ampliando la mirada sobre distintas experiencias y proyectos vinculados con el desarrollo rural.

La agenda territorial permite así complementar las reuniones institucionales con el contacto directo con productores, artesanas e hilanderas, además de conocer proyectos ubicados en distintos puntos de la provincia.