Peste neumónica: el Gobierno convocó a una reunión y evalúa medidas para viajeros

El Gobierno comenzó a monitorear la situación generada por el posible caso de peste neumónica en Rusia y, ante la incertidumbre sobre el origen del cuadro, el Ministerio de Salud convocó este miércoles a una reunión con equipos técnicos para evaluar la información disponible y determinar si corresponde adoptar alguna medida preventiva.

La situación es seguida desde la Casa Rosada, aunque por el momento la decisión es esperar el análisis sanitario antes de avanzar con recomendaciones específicas. La discusión contempla la posibilidad de emitir advertencias o indicaciones para las personas que viajen a Rusia, pero hasta ahora no existe una resolución en ese sentido.

Salud tampoco definió modificaciones sobre las recomendaciones actualmente vigentes ni estableció restricciones. El análisis estará concentrado inicialmente en la información epidemiológica disponible y en la evolución del episodio registrado en la región de Irkutsk.

La primera definición oficial del Gobierno argentino dependerá de las conclusiones que surjan de la reunión técnica y de la evaluación de los datos aportados por organismos internacionales y por las autoridades rusas.

La muerte que originó la alerta

El episodio que despertó la atención internacional se inició con la muerte de una trabajadora de 28 años del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, en Siberia.

La mujer falleció el 2 de octubre, luego de haber sido hospitalizada a raíz de una neumonía grave cuya causa todavía no fue determinada oficialmente. Los primeros reportes relacionaron el cuadro con una posible exposición accidental en el laboratorio y plantearon como hipótesis una infección por peste neumónica. Sin embargo, las autoridades rusas negaron que exista hasta el momento una confirmación de peste en la región.

Según la información transmitida desde Rusia, las pruebas realizadas no detectaron patógenos considerados de alto riesgo.

La diferencia entre la hipótesis inicial y las explicaciones oficiales es uno de los elementos que llevó a mantener el seguimiento internacional del caso y a solicitar información adicional para determinar qué ocurrió y cuál fue el agente que provocó la neumonía.

La OMS mantiene el seguimiento y pidió más información

La Organización Mundial de la Salud (OMS) abrió un seguimiento del episodio bajo el Reglamento Sanitario Internacional y solicitó información adicional a Moscú. El organismo busca precisar distintos aspectos vinculados con el caso, entre ellos:

La causa de la neumonía que provocó la muerte de la trabajadora.

El patógeno que motivó las medidas sanitarias implementadas en la zona.

Las versiones sobre otro trabajador que habría presentado una neumonía de origen indeterminado.

Las circunstancias relacionadas con lo ocurrido dentro del laboratorio.

Las medidas adoptadas posteriormente.

De acuerdo con la información transmitida por Rusia a la OMS, los contactos de la trabajadora fueron identificados, sometidos a controles y analizados. Moscú informó que no se detectaron patógenos considerados de alta amenaza entre esas personas y que la etapa de observación médica ya concluyó.

A pesar de esa información, la OMS mantiene pedidos de precisiones debido a que existen versiones contradictorias sobre lo ocurrido dentro del instituto y sobre las medidas implementadas posteriormente. El organismo también solicitó información específica sobre la posible aparición de un segundo cuadro de neumonía entre trabajadores del instituto, otro de los puntos que permanece bajo seguimiento.

Un riesgo entre moderado y bajo

La evaluación preliminar difundida por la OMS establece distintos niveles de riesgo según el área geográfica. Para Irkutsk, el riesgo fue ubicado entre moderado y bajo. Para Rusia en su conjunto, la estimación es de riesgo bajo, mientras que para la región europea fue considerada muy baja.

Sin embargo, esa evaluación no es definitiva. La estimación podría modificarse si aparecen nuevos datos relacionados con el agente involucrado o si se identifican eventuales transmisiones.

El seguimiento, por lo tanto, permanece condicionado a la información que pueda surgir en las próximas etapas de la investigación y a las precisiones que las autoridades rusas proporcionen a los organismos internacionales.

EE.UU. incorporó el episodio a sus recomendaciones

Estados Unidos ya emitió una alerta sanitaria específica por la situación en Irkutsk. La embajada estadounidense informó que continúa siguiendo los reportes relacionados con el presunto caso de peste neumónica, las medidas de cuarentena y los cierres hospitalarios.

Al mismo tiempo, recordó que continúa vigente para toda Rusia la alerta de viaje de Nivel 4, que recomienda no viajar al país y solicita a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran allí que salgan. La reiteración de esta advertencia no significa que Washington haya elevado ahora el nivel de riesgo general de Rusia a raíz del posible brote. El Nivel 4 ya estaba vigente por motivos de seguridad y por el riesgo de detenciones arbitrarias.

No obstante, la incorporación del episodio de Irkutsk dentro de una alerta sanitaria muestra que Estados Unidos incluyó formalmente la situación entre las cuestiones que deben ser consideradas por los viajeros, mientras continúa reclamando información a Moscú.

Qué características tiene la peste neumónica

El interés internacional alrededor del caso también está relacionado con las características de la peste neumónica. La enfermedad es causada por la bacteria Yersinia pestis y, a diferencia de la forma bubónica, puede transmitirse entre personas mediante partículas respiratorias cuando existe contacto cercano con un paciente infectado.

Según la información proporcionada, se trata de una infección grave que puede avanzar rápidamente cuando no recibe tratamiento. Al mismo tiempo, los antibióticos son eficaces cuando el diagnóstico y el tratamiento se realizan de manera oportuna.

Por ese motivo, dos herramientas centrales para el control son la identificación temprana de los casos y el seguimiento de los contactos. Estos elementos explican parte de la atención que organismos sanitarios internacionales prestan al episodio de Irkutsk, aun cuando no existe hasta el momento una confirmación oficial de peste en la región.

La situación en Argentina

En la Argentina, hasta ahora no existen notificaciones recientes de casos de Yersinia pestis ni señales que indiquen circulación local de la bacteria.

Especialistas consultados públicamente durante las últimas horas ubicaron como muy bajo el riesgo actual para el país. De todos modos, remarcaron la importancia de mantener la vigilancia ante cualquier modificación de la información internacional. La Casa Rosada continúa siguiendo el episodio principalmente a través del Ministerio de Salud y, por el momento, no prevé adoptar medidas antes de conocer el resultado del análisis técnico.

Por su parte, Cancillería tampoco comunicó modificaciones en las recomendaciones para argentinos que viajen a Rusia, mientras continúa la recopilación de información proveniente del exterior.