Saadi: "La minería no es todo" y pidió no descuidar a la industria

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, brindó declaraciones a la prensa luego de la inauguración de una nueva edición de la Feria del Libro, realizada en el Predio Ferial, donde además de referirse al escenario político y económico de la provincia, destacó la importancia de promover la lectura y respaldar a los escritores locales.

En ese marco, Saadi invitó a la comunidad a acercarse a la Feria y recuperar el hábito de leer frente a una realidad marcada por la presencia permanente de las pantallas.

"En estos tiempos que vivimos de tanta pantalla, que uno pueda tomarse un descanso de eso y leer un libro, está muy bueno", expresó. El jefe comunal puso especial énfasis en la producción literaria de Catamarca y llamó a la comunidad a acompañar a los autores de la provincia mediante la compra de sus obras.

"Hay muchos autores catamarqueños, así que quien pueda que compre un libro de esos autores, porque ahí está nuestra identidad", sostuvo.

Para Saadi, la Feria del Libro trasciende la exposición de publicaciones y representa también un espacio donde se pone en valor el trabajo desarrollado alrededor de la actividad cultural. "La Feria del Libro es muy importante; no solo son libros, sino que también hay mucho trabajo y esfuerzo", remarcó.

"La minería no es todo"

Uno de los principales ejes de sus declaraciones estuvo relacionado con la actividad minera y la matriz productiva de Catamarca. Saadi volvió a plantear su posición respecto del peso que debe tener la minería dentro de la economía provincial y sostuvo que, si bien se trata de una actividad importante, no representa la totalidad de las posibilidades productivas.

"Yo siempre lo expuse que la minería no es todo. La minería es una pequeña parte productiva y que es muy importante", afirmó. A partir de esa definición, el intendente puso el foco particularmente en la situación de las industrias, a las que consideró relevantes por la cantidad de puestos de trabajo que generan.

"A mí me preocupan las industrias, que generan muchísimos puestos de trabajo", sentenció. Saadi señaló que durante los últimos años la industria en la ciudad había generado más de 10.000 puestos de trabajo en el sector privado, aunque manifestó que actualmente ese sector atraviesa una situación compleja.

"En estos últimos años, la industria aquí en la ciudad había generado más de 10.000 puestos de trabajo en el sector privado. Y hoy realmente están pasando una situación compleja", expresó.

Una matriz productiva diferente según cada región

En su análisis, el intendente también hizo referencia a las particularidades productivas de la provincia y sostuvo que cada geografía de Catamarca tiene su propia matriz productiva. La definición se incorporó a su planteo sobre la necesidad de sostener diferentes sectores de la economía y no concentrar la mirada exclusivamente en una actividad.

En ese sentido, Saadi valoró positivamente la llegada de nuevas inversiones, particularmente por el impacto que pueden tener sobre el empleo.

"Pero bueno, yo celebro que lleguen nuevas inversiones porque obviamente que es más trabajo para los catamarqueños y las catamarqueñas", afirmó. Su planteo combinó así el reconocimiento de la importancia de las inversiones con una advertencia sobre la necesidad de preservar otras actividades productivas que ya tienen presencia y capacidad de generación de empleo en la provincia.

El anuncio de aumentos para becados y contratados

Durante el contacto con la prensa, Saadi también adelantó una medida vinculada con el personal municipal. En materia laboral, anunció que próximamente se comunicará un aumento para los becados y los contratos de locación de obra.

"En estos días vamos a anunciar el aumento para los becados y los contratos de locación de obra", adelantó el intendente. La medida fue mencionada como parte de los anuncios vinculados con la situación laboral dentro del ámbito municipal, aunque en la información proporcionada no se precisaron los montos ni las características que tendrá el incremento.

El anuncio se suma a las declaraciones del jefe comunal sobre la situación económica y productiva de Catamarca, en las que puso especial énfasis en la generación y sostenimiento del empleo.

La mirada sobre el escenario político

Las declaraciones de Saadi también estuvieron atravesadas por el escenario político provincial, a partir del acercamiento de diferentes actores de la oposición al diputado provincial del MID, Javier Galán.

El intendente de la Capital fue consultado sobre esos movimientos dentro del arco opositor, en un contexto en el que distintos actores políticos se acercaron a la figura del legislador. La información proporcionada ubica este tema como uno de los asuntos sobre los que Saadi brindó su parecer durante el contacto con la prensa posterior a la inauguración de la Feria del Libro.

De este modo, la jornada reunió distintas dimensiones de su agenda: desde la promoción de la cultura y la lectura hasta la situación del empleo, las inversiones y la matriz productiva de Catamarca, además de las cuestiones vinculadas con el escenario político.