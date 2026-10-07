A tres años del ataque de Hamás, el Gobierno reafirmó su condena al antisemitismo

A tres años del ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, el Gobierno nacional reafirmó su postura de condena al movimiento islamista palestino y renovó su compromiso con la lucha "contra el terrorismo y el antisemitismo".

El presidente Javier Milei, la Casa Rosada y el canciller Pablo Quirno expresaron su repudio al ataque y recordaron a las víctimas de la masacre ocurrida en 2023. En este nuevo aniversario, el mandatario publicó un mensaje breve en el que afirmó: "El pueblo de Israel vive". La frase fue difundida como parte de las expresiones oficiales destinadas a recordar la fecha y ratificar la posición del Gobierno argentino.

El mensaje presidencial se sumó a las comunicaciones realizadas desde la Casa Rosada y por el titular de la Cancillería, quienes pusieron el foco en la memoria de las víctimas y en la condena al terrorismo.

El mensaje de la Casa Rosada

Desde la cuenta oficial de X de Casa Rosada, el Gobierno recordó el tercer aniversario de los hechos y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas.

En su publicación, señaló: "Este 7 de octubre se cumple un nuevo año desde los brutales ataques terroristas perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 contra el pueblo de Israel". El mensaje oficial incluyó además un reconocimiento a quienes perdieron la vida durante los ataques y una expresión de acompañamiento hacia sus familiares.

Este 7 de octubre se cumple un nuevo año desde los brutales ataques terroristas perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 contra el pueblo de Israel. Recordamos a las víctimas y expresamos nuestra solidaridad con sus familias. La Casa Rosada reafirma su más enérgico repudio al terrorismo en todas sus formas y renueva su compromiso con la defensa de la vida y la libertad. — Casa Rosada (@CasaRosada) October 7, 2026

La Casa Rosada sostuvo: "Recordamos a las víctimas y expresamos nuestra solidaridad con sus familias".

A partir de esa referencia a las víctimas, el Gobierno reafirmó también su posición general frente al terrorismo y vinculó el aniversario con la defensa de valores que, según expresó oficialmente, considera centrales. En ese sentido, la publicación concluyó: "La Casa Rosada reafirma su más enérgico repudio al terrorismo en todas sus formas y renueva su compromiso con la defensa de la vida y la libertad". La declaración ubicó así el aniversario del ataque dentro de una postura oficial que combina el recuerdo de las víctimas con la reafirmación del rechazo a las acciones terroristas.

Quirno recordó a los argentinos asesinados y secuestrados

El canciller Pablo Quirno también se pronunció en el marco del tercer aniversario del ataque. Su mensaje puso un énfasis particular en las víctimas argentinas alcanzadas por los hechos del 7 de octubre.

Quirno escribió: "A tres años del brutal ataque terrorista de Hamás contra Israel y el pueblo judío, recordamos a sus víctimas, entre ellas argentinos asesinados y secuestrados". La referencia a los ciudadanos argentinos formó parte central de la declaración del canciller, quien vinculó la memoria de las víctimas con la posición que sostiene el Gobierno nacional frente al terrorismo y el antisemitismo.

En su publicación, Quirno afirmó: "Reafirmamos nuestro compromiso con la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo". El mensaje concluyó con una expresión destinada a remarcar la voluntad oficial de mantener presente el recuerdo de los hechos: "Argentina no olvida. Argentina no calla".

A tres años del brutal ataque terrorista de Hamás contra Israel y el pueblo judío, recordamos a sus víctimas, entre ellas argentinos asesinados y secuestrados. Reafirmamos nuestro compromiso con la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo. Argentina no olvida. Argentina no calla. — Pablo Quirno (@pabloquirno) October 7, 2026

De esta manera, la declaración del canciller incorporó tanto la dimensión internacional del ataque como su impacto sobre ciudadanos argentinos, al recordar específicamente a quienes fueron asesinados y secuestrados.

Una posición oficial reafirmada en el aniversario

Los mensajes difundidos por Milei, la Casa Rosada y Quirno coincidieron en el rechazo al terrorismo, el recuerdo de las víctimas y la reafirmación del compromiso expresado por el Gobierno nacional. El aniversario volvió a colocar en el centro de la comunicación oficial los acontecimientos del 7 de octubre de 2023, fecha que el Gobierno identifica como el momento de los ataques perpetrados por Hamás contra el pueblo de Israel.

La Casa Rosada puso el énfasis en la memoria y en la solidaridad con las familias de las víctimas, además de reiterar su "más enérgico repudio" al terrorismo en todas sus formas. Quirno, por su parte, destacó la presencia de argentinos asesinados y secuestrados entre las víctimas y ratificó específicamente el compromiso oficial con la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo.

El Presidente, con su mensaje "El pueblo de Israel vive", se sumó a las expresiones institucionales vinculadas con el aniversario.

La memoria de las víctimas como eje de los mensajes

El recuerdo de quienes fueron víctimas de los ataques constituyó uno de los principales ejes de las declaraciones oficiales. Tanto la Casa Rosada como la Cancillería hicieron referencia directa a las personas afectadas y a sus familias.

En el caso de la Casa Rosada, el mensaje expresó solidaridad con los familiares de las víctimas. En el caso de Quirno, la declaración incorporó de manera específica a los argentinos asesinados y secuestrados. Los mensajes también utilizaron la fecha para reafirmar compromisos políticos e institucionales ya expresados por el Gobierno: la condena al terrorismo y la lucha contra el antisemitismo.

Así, a tres años de los ataques, la posición comunicada desde el Gobierno nacional quedó sintetizada en varios conceptos centrales: