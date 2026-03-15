EE.UU. ofrece US$10 millones por líderes iraníes

El Gobierno de los Estados Unidos ha formalizado una estrategia de presión económica y de inteligencia de alto impacto en el marco del actual conflicto en Medio Oriente. A través del Departamento de Estado y su programa Recompensas por la Justicia, la administración de Donald Trump anunció una recompensa de hasta diez millones de dólares (US$10.000.000) a cambio de información que permita identificar o localizar a figuras fundamentales de la jerarquía iraní. Esta medida busca desarticular las capacidades operativas de un régimen que Washington considera una amenaza persistente para su seguridad nacional y la estabilidad global.

Objetivos estratégicos y el rol del CGRI

El foco principal de esta ofensiva es el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y sus diversas ramas componentes. Según la información oficial vertida en el portal web del Departamento de Estado, estas recompensas apuntan a individuos que comandan y dirigen diversos elementos de esta organización. La Casa Blanca sostiene que el CGRI es el ente que planifica, organiza y ejecuta actos terroristas en todo el mundo, funcionando como el brazo ejecutor de la política exterior de Irán desde su fundación en 1979.

La base legal que sustenta esta medida se remonta al 15 de abril de 2019, fecha en la que el Departamento de Estado designó formalmente al CGRI como una Organización Terrorista Extranjera. Esta acción se amparó en el artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, en su versión modificada, permitiendo al gobierno estadounidense actuar con mayor rigor jurídico. Washington responsabiliza directamente a esta entidad de numerosos ataques contra instalaciones estadounidenses y atentados que han resultado en la muerte de ciudadanos de ese país a lo largo de las últimas décadas, consolidando su papel como un actor central en la confrontación regional.

Figuras clave en la lista de recompensas

En la nómina de líderes sobre los cuales se solicita información destacan nombres que ocupan la cúspide del poder político y militar en Teherán. Entre ellos resalta Mojtaba Jamenei, identificado como el nuevo líder supremo de Irán e hijo de Alí Jamenei, quien fuera el líder máximo del país durante casi cuarenta años hasta su fallecimiento el pasado 28 de febrero, coincidiendo con el inicio de las hostilidades. Asimismo, la lista incluye a Ali Larijani, actual jefe de seguridad nacional, señalado como una pieza fundamental en la estructura de mando y en la definición de la estrategia de defensa del régimen.

La inclusión de estos nombres en el programa de recompensas subraya la intención de Estados Unidos de apuntar directamente al corazón del mando iraní. Al ofrecer una cifra tan significativa por figuras de este calibre, el Departamento de Estado intenta incentivar la delación dentro de círculos que históricamente han sido herméticos, aprovechando el clima de incertidumbre que rodea a la transición de poder tras la muerte del anterior líder supremo.

Guerra de comunicados y estado de salud

La situación del nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, es actualmente motivo de una intensa disputa narrativa entre ambas potencias. Por un lado, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó de manera oficial el pasado viernes que el mandatario iraní se encontraba herido y probablemente desfigurado tras los recientes eventos bélicos que sacudieron la capital iraní. Esta declaración fue interpretada como una señal de la efectividad de las incursiones o ataques realizados durante la primera fase del conflicto.

No obstante, la respuesta desde Teherán no se hizo esperar para contrarrestar la percepción de debilidad. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, aseguró de forma pública que no existe ningún problema con la integridad del nuevo líder supremo, desestimando las versiones estadounidenses como meras maniobras de propaganda. Este despliegue de recompensas busca erosionar la estructura del CGRI, el cual ha adquirido un papel fundamental en la ejecución de la política exterior iraní, mientras la cifra de diez millones de dólares se posiciona como una herramienta de inteligencia crítica en un momento donde la estabilidad regional se encuentra bajo máxima tensión.