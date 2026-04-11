El Campus de Entrenamiento Laboral fortalece la formación y certificación de trabajadores catamarqueños

El Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, a través del Campus de Entrenamiento Laboral, continúa impulsando acciones de capacitación, entrenamiento laboral y certificación de competencias, con el objetivo de generar más oportunidades para los catamarqueños y acompañar el desarrollo productivo de la provincia.

Las propuestas formativas que se desarrollan desde el Campus son diseñadas en función de las demandas de perfiles requeridos por los distintos sectores productivos, para brindar herramientas concretas y vincular la formación con las necesidades reales del mundo del trabajo.

En ese marco, egresados de la capacitación de Asistente de Perforista comenzaron su entrenamiento laboral en el proyecto MARA - Agua Rica, en una instancia de formación práctica en entorno real de trabajo. La propuesta alcanza a 16 participantes, con un 45% de participación femenina, distribuidos en 8 roster consecutivos de 2 personas cada uno.

La capacitación fue impulsada por el Campus de Entrenamiento Laboral en articulación con la Universidad Nacional de Catamarca, con el acompañamiento del sindicato AOMA y de la empresa andalgalense GyC Perforaciones, en una experiencia que refleja la importancia de la articulación entre el sector público, el sistema educativo, las organizaciones sindicales y el sector productivo.

Por otra parte, el Campus también concretó nuevas operatorias de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales para operarios de maquinaria vial, desarrolladas en predios de Vialidad Provincial en Santa María y Huillapima, en articulación con el IERIC y el Ministerio de Hacienda y Obra Pública.

Durante ambas operatorias fueron evaluadas 23 personas: 14 en Santa María y 9 en Huillapima. Estas instancias permiten reconocer formalmente saberes y experiencias adquiridas en el ámbito laboral, a través de entrevistas sociolaborales y pruebas prácticas en contextos reales de trabajo.

Cabe destacar que en la operatoria realizada en Huillapima participó la única mujer maquinista de Vialidad Provincial de Catamarca, quien se convirtió en la primera mujer en certificar competencias en el perfil de operadora de excavadora con oruga junto al IERIC en los últimos 20 años, marcando un antecedente relevante en términos de inclusión y equidad en oficios tradicionalmente masculinizados.

De esta manera, el Campus de Entrenamiento Laboral continúa consolidando una política pública que articula capacitación, experiencia práctica y certificación, en función de las necesidades del sector productivo y del desarrollo laboral de la provincia.