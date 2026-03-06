El Colegio de Abogados y el Ministerio de Gobierno sellan un acuerdo de fortalecimiento institucional

Este viernes, en un acto que marca un hito en la colaboración entre las instituciones, el Colegio de Abogados de Catamarca y el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia de la Provincia suscribieron un convenio marco de cooperación. El objetivo central de este acuerdo es impulsar un conjunto de acciones estratégicas orientadas a la capacitación constante y al fortalecimiento institucional, consolidando un vínculo que busca optimizar la calidad del servicio de justicia y la eficiencia en la administración pública provincial.

La rúbrica del documento contó con la presencia de las máximas autoridades de ambas entidades. El convenio fue firmado por el Dr. Rafael Santa Cruz, presidente del Colegio de Abogados; la Dra. Susana Saadi, vicepresidenta de la institución; y el Dr. Alberto Natella, ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia. Durante la jornada, también estuvieron presentes otros miembros de la Comisión Directiva del Colegio de Abogados y autoridades de la cartera ministerial, quienes subrayaron la relevancia de esta sinergia.

Ejes fundamentales del acuerdo: capacitación y presencia territorial

El núcleo del convenio radica en la puesta en marcha de un ambicioso programa formativo. Ambas instituciones se comprometen a organizar actividades académicas y técnicas diseñadas tanto para abogados en ejercicio como para empleados de la administración pública provincial. El objetivo es claro: actualizar conocimientos, robustecer las capacidades profesionales y jerarquizar el empleo público mediante la excelencia académica.

Las actividades previstas incluirán:

Cursos de actualización profesional .

. Jornadas de debate y análisis .

. Talleres prácticos .

. Diplomaturas especializadas.

Además del ámbito formativo, el acuerdo trasciende el plano administrativo para integrarse con la realidad social de la provincia. El Colegio de Abogados ha confirmado su incorporación al programa provincial "Catamarca con Vos". Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno de Catamarca, tiene como fin recorrer el interior del territorio provincial para acercar los servicios y las herramientas del Estado directamente a la comunidad, facilitando el acceso a derechos y gestiones.

Agenda técnica: reformas normativas y visión de futuro

Más allá de la capacitación y el despliegue territorial, el encuentro permitió establecer una agenda de trabajo técnica de alta complejidad. Las partes coincidieron en la necesidad imperiosa de constituir comisiones de trabajo para realizar aportes concretos en procesos fundamentales para la estructura legal de la provincia:

Reforma del Código Procesal Penal: Un análisis técnico especializado para un marco normativo crítico para el sistema de justicia. Reforma del Código Procesal de Familia: Un abordaje diferenciado que requiere una mirada técnica específica, dada la naturaleza sensible de las relaciones familiares.

Asimismo, el convenio abre la puerta a una articulación con la Secretaría de Justicia en materias de vital importancia, como la mediación y la atención prioritaria a sectores vulnerables. Finalmente, se planteó la generación de espacios de análisis institucional con miras a una eventual reforma constitucional, consolidando al Colegio de Abogados como un actor protagonista en el debate sobre la modernización del sistema judicial.

Compromiso con la modernización

El Dr. Rafael Santa Cruz, presidente del Colegio de Abogados, enfatizó la importancia de este acuerdo al señalar que "la capacitación permanente y el trabajo conjunto con el Estado son fundamentales para fortalecer el sistema de justicia y mejorar las herramientas con las que cuentan los profesionales y los organismos públicos".

En su discurso, Santa Cruz reafirmó que el Colegio asume la responsabilidad de aportar una mirada técnica rigurosa, comprometiéndose a acompañar activamente todos los procesos de actualización y modernización que el sistema judicial requiera. Con este convenio, Catamarca establece un camino de diálogo constructivo, donde el conocimiento técnico y la voluntad política se entrelazan para garantizar una justicia más eficiente y cercana a las necesidades de la sociedad.