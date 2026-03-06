Estrategia de repatriación: Habilitan vuelos para argentinos varados en los Emiratos Árabes

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes ha oficializado la implementación de un operativo de retorno destinado a los turistas argentinos que se encontraban varados en los Emiratos Árabes Unidos. Esta medida, que busca brindar una solución concreta a la situación de los viajeros, se logró mediante una labor articulada entre distintas autoridades nacionales y representantes de la industria aeronáutica, permitiendo así una respuesta efectiva a la demanda de los ciudadanos afectados.

Detalles de la gestión diplomática

El proceso para viabilizar estos traslados fue impulsado directamente por el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, quien encabezó las conversaciones necesarias para dar respuesta a la situación. Según informó la cartera oficial, el éxito de esta gestión fue fruto de un trabajo conjunto que involucró la participación activa del embajador argentino en aquel país, Jorge Arambarri, junto con las autoridades de la empresa Emirates Airlines, con quienes se alcanzaron los acuerdos de conectividad necesarios para formalizar la repatriación, tal como se detalla en el comunicado al que tuvo acceso el medio TN.

Cronograma de los vuelos de retorno

A partir de las negociaciones mantenidas, la aerolínea Emirates Airlines dispuso habilitar dos frecuencias especiales. Estos servicios están diseñados para conectar a los ciudadanos argentinos con su país de origen mediante una ruta que contempla el trayecto desde Dubái hacia Río de Janeiro, para luego finalizar su recorrido en la ciudad de Buenos Aires.

El cronograma de salidas establecido desde Dubái se ha estructurado en dos jornadas consecutivas. El primero de los vuelos se encuentra programado para el domingo 8, mientras que el segundo servicio ha sido previsto para el lunes 9. De esta manera, se oficializa la solución definitiva para los argentinos en el extranjero, garantizando el traslado de los turistas afectados hacia territorio nacional y concluyendo con las gestiones iniciadas por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes.