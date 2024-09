El duro mensaje de Lemoine al Papa Francisco: "Done el oro del Vaticano"

Tras las duras críticas este viernes del papa Francisco contra el gobierno de Javier Milei por las represiones y recientes aplicaciones del protocolo antipiquete, la diputada libertaria Lilia Lemoine reaccionó duramente y publicó en la red social X: "Done el oro del Vaticano, Padre".

"Sería bueno que el Papa visite Argentina y vea la realidad completa en vez de escuchar operadores políticos que negocian con el hambre de la gente", sentenció la diputada en defensa del oficialismo.

Al mismo tiempo, el Gobierno evitó una confrontación con el Papa tras la aclaración en la conferencia de prensa de Manuel Adorni, vocero presidencial, donde respecto a esta situación afirmó: "Respetamos su opinión, no la compartimos".

Las críticas del Papa al Gobierno

El papa Francisco fue el principal orador en un evento realizado en el Vaticano, para conmemorar los diez años del primer encuentro de los Movimientos Populares, en donde criticó duramente el accionar del oficialismo: "El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso".

Explícitamente nunca se nombró al gobierno de Javier Milei, pero sí hubo varios guiños y referencias al respecto. El Sumo Pontífice afirmó que hace una semana, lo "hicieron ver una represión" y agregó que "obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle y la Policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad".

El representante argentino en el Vaticano continuó por esa misma dirección y realizó otra crítica: "No tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas, no, no. El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso".

La respuesta del oficialismo: optó por evitar la confrontación

El vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió en la conferencia de prensa de este viernes las críticas del Papa y evitó una dura respuesta: "No pensamos igual en todos los temas", dijo el funcionario y además recalcó que "la relación con el Papa es fantástica lo que lo quita aceptar las diferencias y que no pensamos igual en todos los temas".

Recalcó que "es la opinión del papa la cual nosotros respetamos, escuchamos y hasta reflexionamos, pero no tenemos por qué compartir la visión que tiene sobre algunas cuestiones", detalló el vocero y especificó que "el respeto es total sobre lo que pueda decir el papa sobre cualquier cosa".