El Ejecutivo suma obras de gobernadores aliados al Presupuesto 2027

El Gobierno nacional decidió incorporar al Presupuesto 2027 una serie de obras reclamadas por gobernadores aliados y dialoguistas, en una estrategia destinada a acercar posiciones antes de una nueva negociación en el Congreso. La nómina contempla proyectos de infraestructura vial, acueductos, plantas potabilizadoras, sistemas de saneamiento y otras intervenciones que distintas provincias vienen planteando en sus conversaciones con la Nación.

En la Casa Rosada aseguran que los pedidos de obras elevados durante las últimas rondas de diálogo quedaron contemplados dentro del proyecto presupuestario. La definición alcanza a iniciativas reclamadas por Mendoza, Entre Ríos, Catamarca, Tucumán, Chaco, Chubut, Corrientes, Salta y Jujuy, entre otras jurisdicciones.

El proyecto será enviado formalmente al Congreso el lunes, mientras que el martes 15 de septiembre tomará estado parlamentario. Según anticipan en el Ejecutivo, todavía no está definida una presentación especial y, en principio, no está previsto que el presidente Javier Milei concurra al recinto para exponer personalmente los lineamientos de la iniciativa.

La incorporación de infraestructura provincial se inscribe así en un escenario donde la discusión presupuestaria aparece estrechamente vinculada con la construcción de acuerdos políticos. El Gobierno busca avanzar con su agenda parlamentaria y, al mismo tiempo, responder a parte de las demandas que los gobernadores vienen planteando.

Entre Ríos y Mendoza, los avances más concretos

Uno de los casos que aparece más avanzado es Entre Ríos. Desde Nación confirmaron que dentro del Presupuesto estarán contemplados distintos proyectos reclamados por la provincia, entre ellos obras de agua potable para Concordia, la ampliación del sistema de Diamante y obras cloacales en Villaguay.

Las conversaciones en torno a estas iniciativas incluyeron contactos del gobernador con Diego Santilli y Luis Caputo, en el marco de las gestiones destinadas a definir el alcance de las obras y su incorporación al esquema presupuestario.

Mendoza también tendrá proyectos incorporados. Entre ellos figuran la continuidad de los trabajos sobre la Ruta Nacional 40, los puentes sobre el río Mendoza en la zona de Anchoris y la conexión vial hacia San Juan.

Algunas de esas intervenciones ya cuentan con presupuesto durante 2026. Por esa razón, su incorporación al nuevo proyecto permitirá garantizar su continuidad durante el próximo ejercicio. El gobierno de Alfredo Cornejo confirmó públicamente esta semana avances concretos con Nación. El ministro provincial Natalio Mema anunció el reinicio de trabajos en la RN40, los puentes de Anchoris y el tramo comprendido entre el aeropuerto y Lavalle, luego de reuniones con áreas de Interior, Infraestructura, Transporte y Coordinación Fiscal Provincial.

Una nómina que alcanza a Catamarca

La planificación oficial también contempla proyectos estratégicos reclamados por otras jurisdicciones. Entre ellos aparece la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras de Albigasta, una iniciativa que involucra a Catamarca y Santiago del Estero.

En Tucumán figura el Acueducto de Vipos, mientras que en Chaco está contemplado el Segundo Acueducto del Interior. La nómina incorpora además obras de infraestructura hídrica y judicial en distintas regiones. En Chubut aparecen la presa Nacimiento del Río Senguer y un nuevo sistema de abastecimiento de agua para Comodoro Rivadavia.

Para Salta, el listado incluye la Planta Depuradora Sur y la Ciudad Judicial de Orán. En Corrientes, en tanto, figuran proyectos vinculados con los puentes Alvear-Itaquí y Monte Caseros-Bella Unión, además de ampliaciones de la red de gas.

El esquema también alcanza a distintos corredores nacionales, con intervenciones previstas sobre la RN89 entre General Pinedo y Quimilí, además de trabajos sobre las rutas nacionales 34 y 50 en el norte del país. El detalle definitivo de las partidas, los montos asignados y el ritmo previsto para la ejecución de cada intervención quedará expuesto en las planillas anexas del proyecto presupuestario.

Diferentes grados de avances

La confirmación realizada desde Nación convive con diferentes niveles de información en las provincias. Mientras algunas administraciones ya comunicaron avances concretos, otras mantienen cautela respecto de la existencia de acuerdos cerrados.

Cercanos a los gobiernos de Catamarca y Tucumán evitaron dar por concluidos acuerdos específicos durante las últimas horas. En Santa Fe, en tanto, aseguran que todavía no mantuvieron una negociación puntual por el Presupuesto. La situación es similar en Córdoba, donde hasta el momento tampoco confirmaron la incorporación de los pedidos provinciales al proyecto que será presentado ante el Congreso.

Esta diferencia en el nivel de confirmaciones también se explica por las características del mecanismo de negociación. La incorporación de una obra al Presupuesto no significa necesariamente que todas las intervenciones comiencen durante 2027 ni que la Nación vaya a financiar íntegramente su ejecución.

En determinados casos, la inclusión presupuestaria puede estar vinculada con la necesidad de garantizar la continuidad de contratos que ya se encuentran vigentes. En otros, puede significar la habilitación de partidas o dejar abierta la posibilidad de avanzar posteriormente mediante convenios entre Nación y las provincias.

El nuevo esquema vial

La discusión presupuestaria se cruza además con el nuevo esquema vial que impulsa el Ejecutivo. Vialidad Nacional ya acordó con distintas provincias la transferencia operativa o la ejecución de trabajos sobre alrededor de 2000 kilómetros de rutas nacionales.

El modelo contempla situaciones en las que las jurisdicciones provinciales asumen el financiamiento de las obras, mientras que la Nación conserva la titularidad de los corredores. Hasta el momento, Mendoza, Santa Fe, San Juan, Río Negro, Catamarca y San Luis cuentan con convenios de distinto alcance.

Además, el Decreto 253/2026 habilitó mecanismos de delegación en nueve provincias. Paralelamente, Nación analiza nuevos acuerdos con Corrientes, Córdoba, Neuquén y Santa Cruz.

El Gobierno proyecta, en paralelo, nuevas licitaciones destinadas a recuperar y ampliar otros corredores nacionales, dentro de un esquema que busca combinar las responsabilidades de las provincias con la titularidad nacional de las rutas.

Presupuesto, infraestructura y respaldo parlamentario

En Balcarce 50 buscan que tres dimensiones avancen de manera simultánea: infraestructura, Presupuesto y acuerdos políticos con los gobernadores.

La Casa Rosada necesita respaldos provinciales para sostener su agenda tanto en Diputados como en el Senado, especialmente después de que legisladores vinculados con distintos mandatarios acompañaran los últimos emplazamientos opositores relacionados con morosidad y Discapacidad.

En ese contexto, el Presupuesto 2027 se transforma en la próxima instancia de una negociación en la que las obras provinciales ocupan un lugar relevante. El Gobierno llegará al Congreso con parte de los reclamos de infraestructura incorporados al proyecto y utilizará las próximas semanas para terminar de ordenar montos, convenios y apoyos.

La estrategia combina así la inclusión de demandas concretas de los gobernadores con la búsqueda de respaldo legislativo. Sin embargo, la incorporación de las obras no supone abandonar la principal condición que el presidente Milei mantiene como eje del proyecto: el objetivo de equilibrio fiscal.

La discusión que comenzará formalmente con el ingreso del Presupuesto al Congreso tendrá, de este modo, una doble dimensión. Por un lado, deberá definir la asignación de recursos y el alcance de las obras previstas para las provincias. Por otro, pondrá a prueba la capacidad del Ejecutivo para convertir los avances anunciados en respaldos políticos suficientes para sostener su agenda parlamentaria.