El encuentro bilateral entre Alberto Fernández y Biden en la ONU no se realizará

El encuentro bilateral que ansiaba el presidente Alberto Fernández con su par estadounidense Joseph Biden deberá esperar unos días más. No se realizará durante septiembre y el gobierno argentino todavía no cuenta con la probabilidad de una nueva fecha . Por lo pronto, no se verán cuando el jefe de Estado visite la sede de las Naciones Unidas entre el 19 y el 20 del mes próximo para participar de la 77° Asamblea General.

Fernández había acordado una bilateral con el líder demócrata para el martes 26 de julio que fue suspendida unos días antes cuando a Biden le detectaron un cuadro de coronavirus el 21. El presidente norteamericano trabajó aislado durante al menos cinco días, de acuerdo al protocolo oficial de su país ante los contagios de Covid-19. Pero tres días después volvió a dar positivo con una reinfección que le costó un tiempo más de recuperación, ya que recién el 7 de agosto le dieron el alta.

Biden, de 79 años, presentó síntomas leves en ambas oportunidades ya que se aplicó cuatro dosis de vacunas, pero suspendió su agenda durante la enfermedad. En la comitiva que había armado el jefe de Estado argentino aquella vez figuraba como uno de sus integrantes Sergio Massa, por entonces presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Alberto Fernández junto a Joe Biden en la Cumbre de las Américas.

Fernández está invitado ahora a ser parte de la “Cumbre sobre la Transformación de la Educación” que se llevará a cabo el lunes 19 de septiembre convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres. Desde el martes 20 al 26 se producirá el “Debate general” en el seno de la ONU. El cronograma que están diagramando en la Rosada incluye la partida de Fernández, junto al canciller Santiago Cafiero, desde Buenos Aires el sábado 17 por la noche. Tienen previsto regresar el jueves 22.

Por eso se especulaba que en esta visita a Estados Unidos el encuentro entre ambos mandatarios podría revitalizarse. Fuentes de la Cancillería argentina anticiparon hoy que “será más adelante”, aunque declinaron entregar más precisiones.

A principios de junio de este año, cuando le envió la invitación formal para la Cumbre de las Américas, Biden le había manifestado telefónicamente al presidente argentino su disposición para mantener una bilateral a fines del mes siguiente. En Los Ángeles, durante ese evento, ambos mantuvieron una charla, pero Fernández quería un encuentro a solas que por ahora sigue pendiente. Pese a las gestiones diplomáticas de Jorge Argüello, embajador argentino en Nueva York, no se pudo todavía concretar una nueva cita, algo que se si logró el brasileño Jair Bolsonaro el 10 de junio en medio de esa Cumbre.

En ese momento, Fernández pensaba llevarle una agenda basada en mejorar los vínculos con la Casa Blanca, luego de la molestia que expresaran desde Estados Unidos por el acercamiento del Gobierno a China y a Rusia a principios de año. La política argentina zigzagueante en relaciones exteriores causó inquietud en Biden y sus colaboradores. El Presidente también quería acercarle algunos reclamos comerciales para flexibilizar algunos mercados en momentos que la economía nacional atraviesa serias dificultades para reforzar sus reservas en dólares.

Ahora el que viajará es el empoderado ministro de Economía, Sergio Massa. Lo hará a comienzos de la semana próxima a Washington y a Houston, el martes 6, donde expondrá los lineamientos de su plan económico ante la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva y mantendrá otras reuniones con inversores.

Una avanzada con funcionarios de su ministerio llegará a Estados Unidos unos días antes para prepararle el terreno. El flamante secretario de Programación Económica y virtual viceministro de Massa, Gabriel Rubinstein, encabezará esa comitiva que incluirá también al jefe de Gabinete, Leonardo Madcur; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; el secretario de Finanzas, Eduardo Setti; el titular del INDEC, Marco Lavagna; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont y el presidente del Banco Central, Lisandro Cleri

Sobre la revisión de las metas del acuerdo alcanzado con el FMI a fines de marzo, el canciller Santiago Cafiero sostuvo este miércoles en la conferencia de prensa posterior a la reunión de Gabinete en la Casa Rosada que “el equipo económico viaja con buenas perspectivas de arreglar la deuda insólita e impagable que nos dejó el gobierno anterior”.