El enojo de La Renga y la respuesta de Milei: "Les molesta un liberal"

Durante el cierre de campaña de Javier Milei, precandidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, cantó unos versos de la canción "Panic Show" y desató el enojo de los integrantes de la banda.

“Hola a todos, yo soy el rey, soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la casta, sin entender, panic show a plena luz del día. Yo soy un rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré, toda la casta es de mi apetito. Viva la libertad carajo”, cantó Javier Milei este domingo ante una plaza colmada de público en Parque Lezama.

Ante esto, a través de su página oficial de Instagram, la banda La Renga expresó su disconformidad con que un partido político haga uso de sus canciones.

Sin embargo, Milei no tardó en responderles y reclamar la posición que tomó la banda.

“Ellos cantaban en los actos de Cristina y cobraron por ello. Parece que les molesta más el uso por parte de un liberal que la cuestión política y lo disfrazan con un eufemismo”, arremetió Milei al ser entrevistado en CNN Radio, quien además aseguró que los argumentos que brindaron para descalificar su acto “son una ridiculez”.

“No me imagino a Creedence demandando a la hinchada de Boca”, enfatizó el economista liberal sobre las canciones que vociferan los xeneizes en la cancha.

Para Milei, la reacción de La Renga “es algo totalitario” ya no ve con buenos ojos que se le prohíba a alguien cantar sus temas, aunque se trate de un enemigo. “Me parece bárbaro que los de La Renga no quieran ser mis amigos, pero no pueden censurar el uso de un determinado tema si respeta el copyright y se hacen los pagos correspondientes”, enfatizó en alusión a los cobros que recauda la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC).

Consultado acerca de estos pagos, Milei señaló que “de eso se encargan los organizadores para que no haya problemas” ya que “lo último que quiero es tener problemas con alguien”. Y concluyó: “Los organizadores hacen cosas acordes a lo que marca la ley”.

Antes de estas declaraciones radiales, Milei se había expresado en su cuenta de Twitter al compartir un artículo periodístico que se titulaba: “Con La Renga en el escenario y un fugaz paso de Cristina, el kirchnerismo hizo su fiesta en Plaza de Mayo”. A esa imagen, le agregó el siguiente comentario: “Parece que son un poco asimétricos...”

La Libertad Avanza apunta a posicionarse como tercera fuerza en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de instalar las ideas liberales en el Congreso Nacional. Sus principales adversarios son los “zurdos”, en términos de los propios integrantes del partido libertario, categoría dentro de la que incluyen desde Gabriel Solano y Leandro Santoro hasta “sombrilla Larreta y sus secuaces”. En ese mismo sentido, apuntaron que buscan diferenciarse del kirchnerismo y de “Juntos por el Cargo”.

“Están tan asustados... ¿Por qué la casta política, chorra, parasitaria e inútil, le tiene miedo a la libertad? Probablemente debe ser porque se benefician mucho con el modelo actual, porque solo progresaron ellos y nosotros vivimos cada vez peor pese a que cada día trabajamos más”, continuó provocando ayer Milei. “¿Qué carajo están mirando, si aquellos países que son más libres, son ocho veces más ricos que los reprimidos?”, planteó ante su público en el Parque Lezama.