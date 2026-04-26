El equipo de la Vicegobernación llegó a Mutquín y Saujil con una agenda integral

Bajo la premisa de fortalecer el protagonismo de la mujer en cada rincón de la provincia, la Vicegobernación de Catamarca, encabezada por Rubén Dusso, desplegó una intensa jornada de trabajo en las localidades de Saujil y Mutquín, dpto. Pomán. A través de los programas "El Poder de las Mariposas" y "Mujeres en la Ruralidad", se concretaron espacios de formación, escucha activa y apoyo a la producción local.



Estuvieron presentes y acompañando al senador, la senadora Ramón Figueroa Castellanos y Carolina Casas y el intendente de Mutquín, Carlos Luna, en la jornada; la subsecretaria administrativa del Senado, Alina Chaile y la directora de Capacitaciones de Senado, Dahiana Olmos.



La agenda inició en la localidad de Mutquín con el ciclo "El Poder de las Mariposas: Salud y Perspectiva de Género". El encuentro, que tuvo como escenario el Paseo del Bicentenario, propuso un abordaje integral sobre los derechos y el bienestar de las mujeres, fomentando el análisis crítico y la reflexión sobre las problemáticas territoriales.



De manera simultánea, en el Salón Cultural de Saujil, se llevó adelante el taller "De la idea al Proyecto" en el marco del programa "Mujeres en la Ruralidad - Hilando sueños, hilando encuentros".



Esta iniciativa busca establecer redes de apoyo para fortalecer la cultura emprendedora y brindar herramientas técnicas que permitan diversificar las actividades productivas de las mujeres rurales.