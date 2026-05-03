El Estado ya vendió 15 inmuebles por USD 279 millones bajo la gestión de Milei

En los dos años y cuatro meses que Javier Milei lleva al frente de la Casa Rosada, la administración libertaria ha consolidado una agresiva política de achicamiento de la estructura estatal. Según datos obtenidos tras cruzar el informe del Jefe de Gabinete ante la Cámara de Diputados con los registros de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el portal ComprAr, la gestión se ha desprendido de un total de 15 inmuebles públicos, recaudando la suma de USD 278.968.671.

Esta cifra representa un volumen de operaciones significativamente mayor al admitido por el vocero presidencial y actual Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien en su última presentación ante el Poder Legislativo detalló únicamente la venta de seis propiedades por un valor de USD 75,1 millones. El relevamiento exhaustivo de las contrataciones públicas revela que, además de lo informado, se concretaron otras siete ventas en el periodo 2025-2026 y dos adicionales durante el año 2024, totalizando una superficie de 84.900 m2 que pasaron a manos privadas.

El proceso de "desafectación"

La estrategia gubernamental no se limita a las subastas ya concluidas. Un total de 35 inmuebles del Estado han sido oficialmente desafectados por la AABE, conducida desde diciembre por Tania Alejandra Yedro. La desafectación es el paso administrativo previo y necesario para que un bien deje de tener un uso específico o asignación a una dependencia pública, quedando así habilitado para su remate.

Este conjunto de bienes desafectados abarca una superficie monumental de 4.620.272 m2. Entre los activos más destacados por su extensión y valor estratégico se encuentran:

Ezeiza y Cerrillos: Dos predios que suman 720.000 m2 pertenecientes al INTA y al Instituto Nacional del Agua (INA). La medida ha generado resistencia local; el ingeniero agrónomo Gustavo Ramírez, del INTA Salta, defendió las 41 hectáreas de Cerrillos asegurando que se encuentran en plena producción.

Embalse de Río Tercero: Un complejo de 2.324.017 m2 en Córdoba, anteriormente bajo la órbita de la Secretaría de Turismo y Ambiente y Parques Nacionales. A pesar de haber sido declarado Monumento Histórico Nacional en 2013, la Comisión Nacional de Monumentos avaló la venta bajo la premisa de preservar su valor patrimonial.

Fundamento Legal: La administración se ampara en el Decreto 2.670/15, que faculta al Estado a declarar bienes como "innecesarios" o "sin destino" cuando no son imprescindibles para la gestión.

De Puerto Madero a las causas de corrupción

Dentro de la nómina de los inmuebles ya adjudicados, destacan operaciones con desarrolladoras de alto perfil y propiedades vinculadas a causas judiciales de alto impacto.

Inmuebles detallados en el informe de gestión:

Av. de los Italianos 365 (Puerto Madero): Un predio de 5.234 m2 del Ministerio de Defensa, anteriormente sede de Ciberseguridad. Fue adjudicado en marzo de 2025 al Fideicomiso Inmobiliario Madero 6 por USD 34 millones, tras superar un precio base de USD 23,2 millones.

Sede INTA (Ortiz de Ocampo): La venta de este edificio emblemático de 919 m2 de terreno (y 10.126 m2 de edificabilidad) generó controversia. Fue adquirido por Julián Álvarez 1986 SRL —vinculada a socios de IRSA— por USD 18,5 millones. Aunque por ley el 70% debía retornar al INTA, el Decreto 186/25 derivó los fondos directamente al Tesoro Nacional.

Soldado de la Independencia 615 (Palermo): Un terreno de 3.400 m2 utilizado como estacionamiento. La firma Consultatio SA, de Eduardo Costantini, se impuso con una oferta de USD 21,2 millones.

Bienes decomisados por delitos:

Caso Daniel Muñoz: Se subastó un departamento en Villa Urquiza (Andonaegui 2966) por USD 168.000 y una lujosa residencia en Villa Devoto (Salvador María del Carril 3744) con gimnasio y sauna, adquirida por Giuliano Woloszanowski por USD 673.454.

Caso "Carbón Blanco": Una mansión en Belgrano R (Av. Melián 2157) que perteneció al narco Carlos Salvatore. Fue comprada por Inversora Mataldi SA por poco más de USD 1 millón.

Expansión de las ventas y el mercado inmobiliario

El relevamiento detectó otras operaciones de gran escala que omitió la vocería oficial. La más onerosa fue un predio del Ejército en Av. Cerviño 4.820 (Palermo), vendido por USD 46.568.000 a Argencors SA. Asimismo, el hipermercado COTO aseguró su permanencia en un predio de 15.720 m2 en Retiro tras pagar USD 11.907.591 a través de la empresa vinculada Gepal SA.

En el centro porteño, la Corporación Andina de Fomento (CAF) adquirió por USD 8,8 millones un terreno en la calle Juncal, mientras que en Mendoza, el inconcluso edificio "Buci", símbolo del deterioro urbano desde los años 90, fue finalmente vendido por USD 466.500 al contador Luis Facundo Alba.

Actualmente, el inventario de la AABE muestra una actividad incesante: 8 inmuebles están en proceso de subasta electrónica, 11 se ofrecen como oportunidades disponibles y existen 131 propiedades catalogadas para salir a la venta en el futuro próximo, confirmando que la liquidación de activos estatales es un pilar central del programa económico vigente.