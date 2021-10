El FMI pidió reformas que impulsen el crecimiento y alertó por el aumento de la inflación

El FMI publicó su reporte para la región y alertó por los riesgos que genera la variante Delta, así como por el aumento de la inflación en Latinoamérica. Pidió políticas que generen eficiencia en el gasto público y apuntalen el crecimiento luego de la pandemia.

”Una recuperación económica está en marcha en Latinoamérica y el Caribe, pero la pandemia aún arroja sombras para gran parte de la región'', expresó el FMI en su informe sobre las perspectivas económicas regionales. “El corto plazo es altamente dependiente de la evolución de la pandemia”, consideró la institución financiera con sede en Washington.

El informe fue publicado pocos días después de otro similar en el que el Banco Mundial (BM) advirtió que las secuelas de la pandemia llevarán años en desaparecer en Latinoamérica y el Caribe y que la región perderá otra década si no implementa de manera urgente reformas que impulsen el crecimiento y reduzcan las tensiones sociales.

El FMI cree que la recuperación tras la pandemia será un largo camino

El FMI proyecta que el PBI de la región crecerá este año 6,3% y que la mejora se moderará a 3% en 2022. Ese repunte no alcanzaría para reactivar la economía ni reducir la pobreza. En el caso de Argentina, el organismo proyectó que la economía crecerá 7.5% este año y 2,5% en 2022.“El crecimiento para la mayor parte de la región no está volviendo a la trayectoria que habíamos previsto antes de la pandemia”, dijo el director interino del departamento de las Américas del FMI, Nigel Chalk. Y agregó: “Los países deben prepararse para que esta recuperación no sea un camino lineal. En cambio, deben anticipar un camino largo y sinuoso”.

El FMI, dirigido por Kristalina Georgieva, pidió a los Gobiernos que sean cautos para retirar las ayudas extraordinarias que dieron a las empresas y familias durante la pandemia. (Foto: Cory Hancock/FMI).

Según la entidad que conduce Kristalina Georgieva, las condiciones externas favorables, el alto precio de las materias primas y un aumento de la demanda impulsan el crecimiento en el corto plazo, mientras que las presiones monetarias y fiscales son negativas. ”Los principales riesgos a la baja son el surgimiento de variantes del COVID-19 más contagiosas y letales, el endurecimiento de las condiciones financieras globales, los riesgos de financiamiento de deuda soberana y el malestar social al aproximarse un año con un ocupado calendario electoral'', advirtió el FMI en su informe.

La inflación seguirá siendo alta en la región, según el FMI

Entre sus recomendaciones, el organismo dice que la política fiscal debería destinar suficientes recursos a los gastos de salud, incluida la vacunación, y continuar apuntalando a los hogares y a las empresas mientras continúe la pandemia. En el plano de política monetaria, asegura que ha comenzado a atender a las presiones inflacionarias pero que los países deberían seguir impulsando la actividad económica mientras lo permitan las expectativas de inflación.

“Las presiones inflacionarias se están convirtiendo en una característica importante para gran parte de la región”, alertó Chalk. En ese sentido, el funcionario del FMI prevé que las tasas de interés continúen aumentando en muchos países de la región en los próximos meses, a diferencia de lo que viene sucediendo en la Argentina.

Para Latinoamérica y el Caribe, el FMI proyecta una inflación de 9,7% para 2021 y de 6,9% para 2022. En Sudamérica la proyección es superior, ya que esperan una inflación de 12% en 2021 y de 8,9% en 2022. En este contexto, el FMI sugirió poner en marcha “políticas ambiciosas”, mejorar la eficiencia del gasto público, promover “un sistema tributario progresivo y propicio al crecimiento”, o incluso invertir más en proyectos para luchar contra el calentamiento global.

También recomendó prudencia al retirar las ayudas públicas extraordinarias que se dispusieron para contrarrestar el impacto de la pandemia sobre hogares y empresas, y pidió tener igualmente en cuenta que es necesario “volver a poner la deuda en una senda descendente”.