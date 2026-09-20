El FMI vuelve a la Argentina y revisará las metas fiscales del Gobierno

Una nueva misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará a la Argentina este lunes 21 de septiembre para avanzar con la tercera revisión del acuerdo de préstamo de facilidades extendidas. La agenda estará centrada en las metas previstas para 2026 y, especialmente, en la evolución de las cuentas públicas.

El resultado fiscal del primer semestre quedó por debajo del objetivo establecido en el acuerdo, por lo que el equipo económico deberá explicar ante los técnicos del organismo cuáles son las medidas previstas para alcanzar el superávit primario anual. La revisión se desarrollará en una semana marcada además por la agenda internacional del Gobierno y por un vencimiento de deuda de USD 800 millones.

La situación también tiene relevancia para las provincias, entre ellas Catamarca, debido a que las definiciones fiscales y presupuestarias nacionales forman parte del marco económico que determina los recursos y las políticas públicas para el próximo año.

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará esa misma semana a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar de las reuniones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La coincidencia de ambas agendas impedirá que el titular del Palacio de Hacienda participe de todos los encuentros con los representantes del Fondo.

El último acuerdo estableció para 2026 un objetivo de superávit fiscal primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI). Esa referencia será uno de los principales ejes de la revisión, ya que durante el primer semestre el resultado quedó 0,6 puntos porcentuales del PBI por debajo de la pauta establecida para ese período.

La meta correspondiente al primer semestre era de 0,7% del PBI. La misión, encabezada por Joyce Wong, analizará las causas de la diferencia y las medidas adoptadas por el Gobierno para evitar que el desvío comprometa el resultado anual.

El resultado fiscal y el efecto de junio

Entre los factores que incidieron sobre el resultado fiscal estuvo la postergación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas, a la espera de que el Congreso aprobara el proyecto de Inocencia Fiscal II. La modificación alteró el flujo de ingresos tributarios durante la primera mitad del año y redujo los recursos disponibles en ese período.

A esto se sumaron otros factores que afectaron la recaudación, como la baja de impuestos vinculados al comercio exterior y al consumo interno y el menor nivel de actividad económica. Estos elementos formarán parte de las conversaciones entre el equipo económico y los técnicos del FMI.

La discusión también abarcará la evolución del gasto público y la asignación de subsidios.

Durante la segunda revisión del acuerdo, el Gobierno había asumido distintos compromisos destinados a preservar el superávit primario. Entre ellos se incluyeron la postergación de iniciativas vinculadas con la reforma laboral, una mayor recaudación a través de impuestos específicos y una mayor focalización de los subsidios al transporte.

La decisión sobre el Fondo de Asistencia Laboral

Una de las medidas contempladas para preservar el resultado fiscal fue la postergación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Su entrada en vigencia fue trasladada al 1° de noviembre.

La implementación del FAL también tendrá efectos sobre las proyecciones de recursos para 2027. El proyecto de Presupuesto prevé que la comparación interanual de los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social se verá afectada negativamente por la puesta en marcha del fondo.

El Gobierno también se comprometió a impulsar una mejora de la recaudación mediante impuestos específicos. La información disponible no precisa cuáles serán esos tributos ni los montos previstos.

El tercer eje estará puesto en la focalización de los subsidios al transporte, con el objetivo de modificar la asignación de esas transferencias dentro de la estructura del gasto público.

Estas tres líneas —la postergación de iniciativas laborales, el incremento de ingresos mediante impuestos específicos y la revisión de los subsidios al transporte— ocuparán un lugar relevante en las conversaciones con la misión.

El equipo económico deberá vincular esas medidas con el objetivo de alcanzar un superávit fiscal primario de 1,4% del PBI y compensar la diferencia registrada durante el primer semestre.

Los ingresos previstos para 2027

El proyecto de Presupuesto 2027, enviado al Congreso el miércoles 15 de septiembre, estima que los impuestos nacionales y los aportes y contribuciones a la seguridad social aumentarán 27,9% respecto de la recaudación proyectada para 2026.

El proyecto contempla además una inflación promedio prevista de 21,1%, según los datos mencionados por el ministro Caputo. Con esa evolución, la presión tributaria pasaría de 21,06% del PBI en 2026 a 21,70% en 2027, lo que representa un incremento de 0,64 puntos porcentuales.

El cálculo oficial atribuye la mejora de los recursos a una combinación de variables macroeconómicas y medidas de política y administración tributaria.

Las proyecciones contemplan un aumento de la actividad económica, mayores volúmenes del comercio exterior, incrementos en las remuneraciones imponibles y en los puestos de trabajo, además de variaciones en los precios y el tipo de cambio.

El Presupuesto también incorpora mayores ingresos provenientes de los regímenes de facilidades de pago.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA), que representa el 32,4% de la recaudación total, aumentaría 28,2% respecto de 2026. Según la proyección oficial, la suba estaría vinculada con el crecimiento nominal del consumo y de las importaciones. Por su peso dentro de los ingresos nacionales, la evolución del IVA tendrá una incidencia significativa en la proyección fiscal del próximo año.

Los recursos provenientes del Impuesto a las Ganancias crecerían 30,5% frente a 2026 y aportarían 0,24 puntos porcentuales del PBI. El proyecto también contempla un incremento del anticipo de las sociedades como consecuencia de una mayor base de cálculo.

Mayores aumentos

Los Impuestos Internos Coparticipados aumentarían 22,5% respecto de 2026, de acuerdo con las estimaciones del proyecto. La variación surge del efecto combinado de los cambios previstos en las ventas nominales de los productos gravados y en las importaciones.

En el caso del Impuesto sobre los Bienes Personales, la recaudación crecería 7,5%, aunque la comparación anual estará condicionada por la reducción de la alícuota marginal del 1% al 0,75%.

Los impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono registrarían la mayor variación porcentual entre los tributos detallados en el Presupuesto. Sus recursos aumentarían 59,3% respecto de 2026, principalmente por las actualizaciones de las sumas fijas utilizadas para determinar el impuesto.

Los Derechos de Exportación crecerían 41,3% en 2027 respecto de la proyección para este año. El texto oficial atribuye parte de esa variación a una base de comparación baja.

Las retenciones pasarían de representar 0,75% del PBI en 2026 a 0,85% del PBI en 2027. Los supuestos macroeconómicos utilizados para elaborar el Presupuesto incluyen un crecimiento de las exportaciones totales, tanto en dólares corrientes como en términos reales.

Por otra parte, los tributos vinculados con las compras externas, que incluyen los Derechos de Importación y la Tasa de Estadística, recaudarían 39,2% más que en 2026.

El aumento proyectado de las importaciones y del tipo de cambio nominal explica buena parte de esa variación. La comparación interanual también estará influida por la finalización, durante 2027, de la devolución en cuotas de pagos a cuenta del Impuesto PAIS que podían aplicarse contra los Derechos de Importación.

El impuesto sobre los Créditos y Débitos y Otras Operatorias aumentaría 25,8% respecto de 2026, a partir del incremento proyectado en el monto de las transacciones bancarias alcanzadas.

Finalmente, los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social crecerían 19,7%, impulsados por los aumentos esperados de los salarios nominales imponibles y de los puestos de trabajo.

La comparación anual, sin embargo, quedará condicionada por la implementación prevista del Fondo de Asistencia Laboral.