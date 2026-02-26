El Gobernador supervisa el avance estratégico en la Ruta 43

En el marco de la continuidad de la agenda oficial en el departamento de Antofagasta de la Sierra, el Gobernador Raúl Jalil, acompañado por el intendente Mario Cusipuma, realizó una inspección técnica sobre los avances de la obra de pavimentación de la Ruta Provincial N° 43. Este proyecto vial, que conecta la Villa de Antofagasta con el Límite con Salta, representa un pilar fundamental para la integración territorial y el desarrollo socioeconómico del norte argentino.

Desarrollo técnico y cronograma de obra

Actualmente, los esfuerzos se centran en la ejecución de la primera etapa del proyecto, la cual contempla una extensión total de 60 kilómetros. Durante el recorrido encabezado por el mandatario provincial, se constataron avances significativos que marcan el ritmo de la gestión. A la fecha, ya se han pavimentado 11 kilómetros correspondientes a la denominada Sección I, lo que demuestra una ejecución sostenida de las tareas planificadas.

Según las estimaciones brindadas por la empresa a cargo de los trabajos, se prevé que para el mes de abril estén concluidos los 15 kilómetros de asfalto que se extienden desde la Villa de Antofagasta de la Sierra hasta la zona de Paicuqui. Para alcanzar esta meta, las cuadrillas y la maquinaria pesada concentran sus labores en la Sección I, donde se llevan adelante procesos críticos de ingeniería vial que incluyen el perfilado de base granular, la imprimación y la posterior ejecución de la carpeta asfáltica, garantizando una calzada resistente a las condiciones climáticas extremas de la Puna.

Inversión estratégica y Fideicomiso Minero

Un aspecto distintivo y central de esta iniciativa es su modelo de financiamiento, el cual subraya la sinergia entre el sector público y el privado. La pavimentación de la Ruta Provincial N° 43 se lleva adelante íntegramente con fondos provenientes del Fideicomiso Minero. Estos recursos tienen su origen en los aportes extraordinarios realizados por las empresas que desarrollan su actividad productiva en la región, asegurando que la actividad extractiva genere beneficios directos y tangibles en la infraestructura local.

Esta obra representa una investigación estratégica que busca transformar la realidad de la zona a través del fortalecimiento de la conectividad regional. Al mejorar sustancialmente los estándares de seguridad vial, el proyecto no solo facilita el tránsito de los residentes, sino que también actúa como un motor indispensable para acompañar el crecimiento productivo y turístico del norte provincial. La culminación de este tramo permitirá una circulación más fluida y segura, consolidando a la región como un polo de desarrollo en constante expansión.