El Personal Policial y Penitenciario se moviliza en apoyo a la Mesa Salarial

En un contexto de máxima expectativa institucional y urgencia gremial, la Asamblea de Autoconvocados del Personal Policial y Penitenciarios ha emitido un comunicado determinante para coordinar acciones de respaldo hacia sus representantes. El anuncio surge tras la confirmación de que la Mesa Salarial será recibida por las autoridades gubernamentales mañana viernes, en un encuentro que se considera definitorio para el futuro económico de los agentes de seguridad provinciales.

La movilización convocada tiene como eje central brindar un apoyo incondicional al legítimo reclamo de Recomposición Salarial. Esta demanda, impulsada por el deterioro de los haberes frente a la situación económica actual, busca ser atendida en una mesa de negociación donde se expondrán las necesidades urgentes del sector. Según la organización, la unidad de los trabajadores es el factor crítico para asegurar que los planteos de la Mesa Salarial tengan el peso necesario frente a los funcionarios públicos.

Logística y puntos de encuentro

Para garantizar una presencia efectiva y organizada, la Asamblea ha dispuesto que el punto neurálgico de la manifestación sea el Parque de los Niños. La cita está programada para mañana viernes a partir de las 09:00 horas, momento en el que se espera que una columna importante de efectivos, tanto de la policía como del servicio penitenciario, se congregue para seguir de cerca el desarrollo de las paritarias.

La elección de un espacio público y abierto como el Parque de los Niños responde a la necesidad de visibilizar el conflicto y permitir que los agentes, en su carácter de autoconvocados, puedan manifestar su compromiso de acompañamiento de manera presencial. La coordinación de este operativo de concentración es total y busca que el mensaje de las bases llegue de forma clara a los despachos oficiales donde se llevará a cabo la reunión.

El tono del comunicado emitido por la Asamblea de Autoconvocados del Personal Policial y Penitenciarios es enfático respecto a la responsabilidad que recae sobre cada integrante de las fuerzas. Los representantes han sido categóricos al señalar que las carencias y necesidades son compartidas por todo el escalafón, y que, por lo tanto, el compromiso de acompañamiento debe ser proporcional a la importancia de lo que se está discutiendo en la mesa técnica.

Bajo la premisa de que no habrá lugar para lamentaciones posteriores si no se actúa en el presente, la organización insta al personal a no faltar a la convocatoria de mañana. La jornada se perfila no solo como una instancia de negociación administrativa, sino como una prueba de cohesión para el personal policial y penitenciario, quienes ven en este viernes una oportunidad crucial para obtener una respuesta favorable a sus pedidos de recomposición de haberes y mejora de las condiciones laborales.