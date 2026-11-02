El Presupuesto 2027 suma reclamos de aliados por impuestos, universidades y obras

La Libertad Avanza (LLA) busca acercar posiciones con sus aliados en la Cámara de Diputados para avanzar con el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027 y llevarlo al recinto el próximo 18 de noviembre o, a más tardar, una semana después, el 25. La iniciativa se encuentra en la comisión homónima, que preside Bertie Benegas Lynch.

En ese marco, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, mantuvo varias reuniones con representantes de los bloques aliados para conocer sus planteos. Aunque todavía no hay definiciones, uno de los reclamos que atraviesa las negociaciones es el destino de los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).

La oposición dialoguista propone reducir ese impuesto y sostiene que, cuando se estableció, su finalidad era garantizar el mantenimiento de las rutas nacionales. El reclamo ya había sido planteado por distintos gobernadores ante el Poder Ejecutivo y también fue trasladado a sus representantes en el Congreso.

Los pedidos del PRO y la UCR

La bancada del PRO, que conduce Cristian Ritondo, puso sobre la mesa la coparticipación federal de la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por Jorge Macri. También planteó el pedido del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para reducir del 21% al 10,5% el impuesto aplicado a los huevos y sus derivados.

A esos reclamos se suman los pedidos de obras viales que impulsan los gobernadores de ese espacio.

Por su parte, desde la Unión Cívica Radical (UCR) reclaman mayores fondos para las universidades. Sin embargo, reconocen que existen diferencias entre la propuesta del Gobierno y el monto solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La diferencia asciende a cuatro billones de pesos: mientras que el Presupuesto 2027 contempla destinar $7 billones, el CIN reclama $11 billones. La UCR busca acercar las posiciones y sostiene los pedidos de las universidades con las que mantiene mayor cercanía política.

Los radicales también esperan que la Secretaría de Hacienda, a cargo de Carlos Guberman, confirme las partidas destinadas a garantizar el presupuesto para las personas con discapacidad. Los bloques aliados consideran que el debate quedó resuelto con la sanción de la nueva ley, pero todavía aguardan una confirmación de la Casa Rosada sobre los recursos.

"Si no están los fondos varios aliados vamos a votar en contra esos artículos en particular", aseguró a TN un diputado radical con vínculo político con un gobernador provincial.

Un régimen de incentivos y los pedidos del sector pesquero

En paralelo, la UCR espera una respuesta de los libertarios sobre el proyecto que el Senado aprobó la semana anterior y que fue impulsado por el jefe del bloque radical en esa Cámara, Eduardo Vischi. La iniciativa crea el Régimen de Incentivos a Empresas y busca promover inversiones nacionales y extranjeras.

El Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) tiene entre sus objetivos impulsar el desarrollo económico y las cadenas de valor, fortalecer la competitividad de los sectores productivos, incrementar las exportaciones y favorecer la creación de empleo.

Vischi destacó las oportunidades que, a su entender, tiene el país para atraer inversiones. "Hay una gran oportunidad para la Argentina, el mundo está demandando lo que tiene, lo que puede producir y desarrollar como los alimentos y energía. Ante esta situación, vemos como los regímenes para atraer grandes inversiones a nivel país están rindiendo sus frutos", afirmó.

A su vez, el senador radical Maximiliano Abad pidió incorporar a la pesca entre las actividades alcanzadas por el régimen, de manera que pueda acceder a sus beneficios sin tener que cumplir con un monto mínimo de inversión.

"En el caso de la pesca, esta medida impacta en ciudades como Mar del Plata: renovar embarcaciones e incorporar tecnología de conservación y procesamiento permite mejorar la seguridad y agregar más valor en tierra", sostuvo Abad. También mencionó la importancia de la retención de terneras para reposición, una medida que consideró clave para acompañar a los productores ante las pérdidas de ganado que atribuyó al fenómeno del Superniño.

En Diputados, la radical Karina Banfi, integrante del bloque Adelante Buenos Aires, también reclamó una reducción de impuestos para el sector pesquero.

Biocombustibles: las provincias productoras piden cambios

Otro de los asuntos que condiciona las negociaciones es el proyecto de ley de Biocombustibles, cuyo tratamiento siguen de cerca los sectores productivos de las provincias del centro del país, principalmente Córdoba y Santa Fe.

Representantes de esos sectores, nucleados en el bloque Provincias Unidas que encabeza Gisela Scaglia, transmitieron a las autoridades de La Libertad Avanza su interés en que la iniciativa avance. El proyecto cuenta con media sanción del Senado desde el 17 de septiembre, pero en Diputados surgieron objeciones y pedidos de modificaciones.

Durante dos reuniones del plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda y Agricultura, bloques opositores y algunos aliados del oficialismo cuestionaron el capítulo referido al biodiésel. En particular, reclamaron cambios para preservar la participación de las pequeñas y medianas empresas regionales.

"Una vez más, se perjudica a las provincias productoras, teníamos todo listo para avanzar, pero entre las movimientos del PRO y las dudas del Gobierno, nos quedamos sin dictaminar un proyecto que busca beneficiar a productores de bioetanol y biodiesel del Interior", cuestionó el diputado Carlos Gutiérrez, uno de los representantes cordobeses alineados con el gobernador Martín Llaryora.

El legislador sostuvo que no se oponen a negociar modificaciones que mejoren los porcentajes de corte, pero rechazó que esa discusión impida avanzar con la ley.

También expresó sus objeciones Eduardo Falcone, diputado del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), otro de los espacios que acompañan al Gobierno. Según planteó, el PRO, el MID, la UCR y Unión por la Patria cuestionan artículos incorporados durante el tratamiento en el Senado.

Falcone advirtió que esas disposiciones podrían perjudicar a 25 pequeñas y medianas empresas que realizaron inversiones y generan puestos de trabajo, mientras que beneficiarían a un grupo reducido de multinacionales. Además, sostuvo que esas compañías cuentan con una escala de producción muy superior y que proveen a las pymes parte de la materia prima necesaria para su actividad.

El diputado también señaló que alrededor de 20 provincias no producen biodiésel y que la provincia de Buenos Aires sería una de las más afectadas por los cambios, debido a la concentración de empresas productoras.

Los reclamos por los biocombustibles se suman así a las demandas sobre impuestos, universidades, discapacidad y obras públicas. El oficialismo deberá encontrar acuerdos sobre esos puntos para reunir los apoyos necesarios y avanzar con la aprobación del Presupuesto 2027.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.