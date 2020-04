El Gobierno aclaró que con la movilidad laboral, el pase de empleados no será compulsivo

Tal como lo había anticipado el gobernador Raúl Jalil, ayer recibió en el Salón de Acuerdos a los diputados del bloque del Frente de Todos para dialogar sobre proyectos de ley que enviará el Ejecutivo a la Cámara, para ser tratados en el inicio de las sesiones ordinarias, y se trató también la iniciativa impulsada por el Gobierno de la movilidad laboral que tanta preocupación despertó en la mayoría de los gremios que nuclean a los trabajadores estatales.

Tras el encuentro, fue la presidenta de la Cámara de Diputados la encargada de señalar a la prensa que si bien aún el proyecto del oficialismo no estaba totalmente definido, en principio, el pase de empleados de un sector del Estado a otro solo se haría de manera voluntaria y no compulsiva. Además, opinó que una vez que el Ejecutivo tenga finalizado un proyecto concreto, “habrá que hacer los debates necesarios”.

Sin embargo, dejó clara su coincidencia con la postura de que es necesaria una redistribución de la planta de empleados del Estado provincial, al menos mientras dure la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 y, precisamente por eso, anunció que la Cámara baja convocará a los empleados legislativos a que se sumen de manera voluntaria a otros organismos que estén demandando trabajadores, como Salud y Seguridad.

“Vamos a hacer una convocatoria pública a los empleados legislativos que estén interesados en sumarse con una tarea, si se quiere, de voluntariado social, a colaborar con algunos sectores del Estado, que sin lugar a dudas va a llegar un momento que su personal estará sobreexigido y van a necesitar colaboración de otros sectores”, anunció.

En ese marco, insistió en dejar en claro que solamente se podrán sumar de manera voluntaria. “Nosotros entendemos que podemos colaborar en algunas tareas que no requieren la especialización médica, pero sí ver de algún modo si podemos sumarnos en algunas tareas, como reforzar controles en los accesos a la ciudad. Pero desde una perspectiva absolutamente voluntaria, respetando la voluntad del trabajador”, aclaró.

“Acá no estamos obligando a nadie ni estamos adoptando ninguna medida que pueda ser compulsiva y menos aún que pudiera afectar derechos”, insistió.

Por último, si bien señaló que por ahora el pago de sueldo de los empleados de la Cámara baja está asegurado, advirtió que la situación podría cambiar si continúa cayendo de manera estrepitosa la recaudación nacional y provincial.

Por su parte, desde el Ejecutivo provincial señalaron respecto de la reunión con los legisladores, que el gobernador Jalil expuso también la situación de la provincia actualmente ante la pandemia de COVID-19 y las tareas de contención que se realizaron desde el primer día para evitar contagios masivos de la nueva enfermedad.

En este sentido, Jalil destacó que la anticipación “fue clave” para tomar medidas restrictivas y así evitar un potencial colapso del sistema sanitario.

El mandatario y ministros del Gabinete provincial expusieron un paquete de medidas sociales y económicas que tendrán tratamiento parlamentario para anticipar el impacto económico negativo provocado por el parate general de la pandemia de coronavirus a nivel local, nacional e internacional.

“Catamarca siguió las normas nacionales y ha mostrado, con todo su trabajo conjunto entre estamentos y sectores, una estricta vocación de prevención para contribuir al aplanamiento de la curva de contagios de COVID-19. Ahora tenemos que aplicar medidas para prevenir y aplanar la curva de la desocupación y el hambre”, aseguró el ministro de Gobierno, Jorge Moreno.

Moreno, con la Intersindical Legislativa

Por su parte, quien también intentó llevar tranquilidad a los trabajadores legislativos fue el ministro de Gobierno, Jorge Moreno. En ese marco, ayer se reunió con referentes de la Intersindical Legislativa, quienes tras el encuentro señalaron que “corresponde llevar total tranquilidad a los empleados legislativos, ya que luego de hablar con Moreno, quedó perfectamente aclarado que, de aprobarse la ley (de movilidad laboral), el pase de empleados no será compulsivo hacia otras áreas, sino que será decisión de cada uno si quieren hacerlo o permanecer en el Poder Legislativo”.