El Gobierno activa otra vez su mesa política y define la estrategia legislativa

La jornada de este martes estará atravesada por dos actividades centrales para el Gobierno nacional, ambas con epicentro en Casa Rosada y vinculadas con la comunicación oficial y la planificación política.

El primer acontecimiento será la conferencia de prensa del vocero presidencial Adrián Ravier, prevista para las 11 horas. El encuentro contará con la participación de la prensa acreditada en la sede de gobierno, que tendrá la posibilidad de realizar preguntas al funcionario sobre la actualidad de la administración nacional y los temas que forman parte de la agenda oficial.

Luego de esa instancia de comunicación, se desarrollará un nuevo encuentro de la mesa política del Gobierno, una reunión que dará continuidad al esquema de trabajo establecido la semana pasada y que apunta a mantener una coordinación permanente entre los principales actores del oficialismo.

Una hoja de ruta legislativa tras el cambio en la Jefatura de Gabinete

El objetivo principal del nuevo cónclave será avanzar en la definición de la hoja de ruta legislativa luego del recambio en la Jefatura de Gabinete.

Según fuentes oficiales, el oficialismo considera que la salida de Manuel Adorni permitió generar un nuevo escenario político y que, con ese nuevo impulso, existirían mayores posibilidades de avanzar con distintos proyectos que permanecen pendientes.

Entre esas iniciativas se encuentra el proyecto presentado por el presidente Javier Milei para modificar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina, una de las reformas que forma parte de la agenda económica y estructural que impulsa el Gobierno.

La mesa política, además, resolvió la semana pasada que sus integrantes mantendrán reuniones periódicas cada siete días. Desde el Ejecutivo explicaron que el propósito de estos encuentros será:

Realizar un seguimiento permanente de las principales iniciativas del Gobierno.

Coordinar la agenda parlamentaria.

Evaluar el avance de los proyectos que buscan tratamiento en el Congreso.

Proyectos en el Congreso: propiedad privada e Inocencia Fiscal

Durante las reuniones de la mesa política también se abordó el avance de distintos proyectos legislativos considerados prioritarios por el oficialismo.

Uno de los temas analizados fue la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo tratamiento está previsto para el próximo 16 de julio en el Senado.

Además, se revisaron las modificaciones realizadas al proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa que incorpora aportes técnicos de profesionales del sector. Según lo informado, esas modificaciones serán remitidas a la Cámara de Diputados a partir del 20 de julio.

La discusión de estas propuestas forma parte del trabajo de articulación que el Gobierno busca sostener entre sus equipos políticos y los representantes legislativos para avanzar con su agenda parlamentaria.

Economía, reformas y nuevos indicadores de actividad

Durante el encuentro de la mesa política, el ministro de Economía Luis Caputo presentó una actualización sobre la situación económica y los principales indicadores de la actividad.

En ese contexto, destacó los últimos datos difundidos por el INDEC, que reflejaron una mejora en el sector de la construcción durante mayo.

Los principales datos señalados fueron:

Crecimiento mensual de la actividad de la construcción: 6,3 %.

Crecimiento interanual de la actividad de la construcción: 4,1 % en mayo.

Caputo también informó sobre los avances del trabajo que desarrolla junto al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en distintas iniciativas de reforma.

Dentro de ese conjunto de medidas se encuentra nuevamente la reforma vinculada con el Banco Central, uno de los proyectos que el Ejecutivo busca impulsar dentro de su programa de transformación.

Seguridad, emergencias y coordinación con gobernadores

La reunión también incluyó otros ejes de gestión. Entre ellos, se analizó el estado de la cobertura de salud para las fuerzas federales de seguridad y el trabajo preventivo que lleva adelante la Agencia Federal de Emergencias (AFE) junto al Servicio Meteorológico Nacional.

El objetivo de esta coordinación es anticipar escenarios vinculados con posibles fenómenos climáticos como El Niño, mediante tareas de prevención y seguimiento.

Por otra parte, Santilli presentó un informe sobre el avance de las conversaciones con gobernadores pertenecientes a distintas fuerzas políticas. El objetivo de esas gestiones es construir acuerdos para impulsar las reformas promovidas por el Gobierno en el Congreso.

La integración de la mesa política oficialista

El encuentro contó con la presencia de los principales funcionarios y referentes del espacio de gobierno. Participaron:

Karina Milei , secretaria general de la Presidencia.

, secretaria general de la Presidencia. Diego Santilli , jefe de Gabinete.

, jefe de Gabinete. Luis Caputo , ministro de Economía.

, ministro de Economía. Martín Menem , presidente de la Cámara de Diputados.

, presidente de la Cámara de Diputados. Patricia Bullrich , senadora nacional.

, senadora nacional. Eduardo Menem , subsecretario de Gestión Institucional.

, subsecretario de Gestión Institucional. Ignacio Devitt , vicejefe de Gabinete de Ministros.

, vicejefe de Gabinete de Ministros. Fabián Fernández , secretario de Comunicación y Medios.

, secretario de Comunicación y Medios. Santiago Caputo, asesor presidencial.

Con esta nueva reunión, el Gobierno busca sostener una dinámica de coordinación interna, ordenar sus prioridades legislativas y avanzar con una agenda que combina reformas económicas, proyectos parlamentarios y seguimiento de las principales áreas de gestión.