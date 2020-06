El Gobierno amplió la cuarentena por 21 días más, pero habrá diferencias entre las provincias

El presidente Alberto Fernández anunció anoche la prórroga del aislamiento obligatorio hasta el 28 de junio, en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), mientras que en gran parte del interior del país se entrará en una nueva fase de distanciamiento social, donde las reaperturas serán mayores debido a la poca cantidad de casos que se registran.

Explicó que, desde el próximo lunes, una parte del país -fundamentalmente el AMBA- seguirá con el ASPO. En tanto, en el resto se entrará en la etapa de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DSPO).

“El 90 % de los casos hoy están en el AMBA, mientras que en 18 provincias no hay circulación del virus. Hoy, vamos a hacer una diferenciación y vamos a sostener el aislamiento social obligatorio en todos los lugares donde haya circulación comunitaria del virus. Allí, la situación va a seguir igual que ahora y cualquier esquema de apertura se va tener que hacer con todos los cuidados”, indicó el presidente.

En ese sentido, Fernández hizo una distinción en cuanto a la nueva fase de distanciamiento social, que entrará en vigencia en el resto del país siempre y cuando cada lugar posea un sistema de salud adecuado para atender la pandemia y, por supuesto, que no haya transmisión comunitaria.

En tal caso, en la nueva fase del “distanciamiento social y obligarorio”, las personas podrán “circular, trabajar y realizar sus actividades”, siempre que se guarde una distancia de dos metros. Para ello, el presidente explicó que no se podrán reunir más de 10 personas y en los casos de eventos en espacios públicos o privados, no se podrán superar las 20.

“Las actividades que reabren deben garantizar el distanciamiento social. Seguimos recomendando tapabocas, alcohol, ventilación en los ambientes y desinfección en superficies. Y en los lugares cerrados no podrán reunirse más de 10 personas cumpliendo el distanciamiento y nunca superando el 50 por ciento de ocupación”, agregó.

“Están prohibidos los eventos públicos y privados, cines, teatros, clubes, centros culturales, transporte publico de pasajeros interurbanos, salvo para el caso de trabajadores esenciales, y la actividad turística”, sostuvo.

En cambio, recordó: “El aislamiento social obligatorio indica que cada persona se queda en su domicilio y sale para hacer compras básicas y trabajos esenciales, exceptuados”.

Con este escenario, Catamarca está incluida entre las provincias que pueden seguir avanzando con las flexibilizaciones, pero habrá que esperar cuál será la determinación que tomará el Gobierno provincial, junto al COE local.

Durante la mañana, Fernández mantuvo una videoconferencia con los gobernadores y por la tarde, recibió al comité de expertos médicos y científicos para analizar la situación de la pandemia. Por la noche, anunció una nueva prórroga del aislamiento que, en este caso, superará los 14 días y será de 21 días.

“Tuve una reunión larga con los gobernadores y escuchamos los problemas del interior y de Buenos Aires y la Ciudad. Estamos todos de acuerdo. Para mí es muy importante contar con todos los gobernadores. Dios me ha privilegiado en contar con estos gobernadores. Tenemos que seguir trabajando unidos”, agregó.

“Porque el problema puede aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar. El descuido de uno puede convertirse en un problema en cualquier ciudad de la Argentina. Los invito a que sigamos atentos a la situación, que nadie tome con displicencia este tema. Todos quisiéramos volver a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad. Nos estamos cuidando a nosotros y a los otros”, finalizó.