El Gobierno analiza cambios en la reforma electoral y unas PASO optativas

El Gobierno nacional decidió flexibilizar su postura en torno a la reforma electoral y abrió la puerta a posibles modificaciones en el proyecto original con el objetivo de conseguir consensos parlamentarios que permitan avanzar con la iniciativa. Luego de semanas de tensiones y diferencias con sectores aliados respecto de la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el oficialismo comenzó a analizar variantes alternativas, entre ellas la posibilidad de convertir las primarias en optativas.

La definición política se consolidó tras una reunión entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encuentro que sirvió para redefinir la estrategia legislativa del Ejecutivo y habilitar el diálogo con fuerzas aliadas en el Congreso.

Desde la Casa Rosada remarcaron la centralidad que tiene el proyecto dentro de la agenda parlamentaria del Gobierno. "La reforma se tiene que mover, luego se verá qué concesiones se hacen en el proceso, pero es prioridad 1 de los temas que están para tratarse", señalaron fuentes oficiales consultadas por TN.

El cambio de estrategia del oficialismo

La reforma electoral impulsada por el Gobierno había quedado empantanada en las últimas semanas debido a la resistencia de distintos bloques dialoguistas a acompañar la eliminación total de las PASO. Tanto sectores de la Unión Cívica Radical como dirigentes del PRO y otros espacios aliados plantearon objeciones a esa propuesta y condicionaron el respaldo integral de la reforma a una revisión de ese punto.

Frente a ese escenario, el oficialismo decidió abandonar la postura inicial considerada intransigente y avanzar hacia una etapa de negociación política.

Como parte de esa nueva estrategia, el ministro Diego Santilli retomó contactos con gobernadores para evaluar el clima político y explorar posibles acuerdos. Paralelamente, el Gobierno comenzó a estudiar distintas alternativas legislativas que permitan sostener el avance de la reforma sin resignar completamente sus objetivos.

"Hay varias opciones dando vuelta", sostuvo una fuente vinculada a la estrategia parlamentaria oficial. Entre esas opciones comenzó a cobrar relevancia un proyecto presentado por el jefe del bloque radical en el Senado, Eduardo Vischi, que propone modificar el sistema de PASO sin eliminarlas.

Qué propone el proyecto para hacer optativas las PASO

La iniciativa impulsada por Eduardo Vischi fue presentada a fines de abril y plantea una serie de cambios estructurales en el funcionamiento de las elecciones primarias.

El principal punto consiste en transformar las PASO en una instancia no obligatoria para los ciudadanos. De este modo, dejaría de existir la sanción o la carga pública vinculada a la asistencia electoral. Además, el proyecto contempla que los partidos políticos que no presenten competencia interna puedan quedar exceptuados de participar en la instancia de primarias.

La iniciativa también prevé modificaciones vinculadas a la integración de las fórmulas presidenciales. Según el texto, un candidato a presidente que gane las primarias podría elegir a su compañero de fórmula entre los precandidatos que hayan competido dentro de la misma agrupación política.

Las negociaciones con aliados y el objetivo de destrabar la reforma

El Gobierno entendió que, para avanzar con la reforma electoral, debía aceptar la posibilidad de introducir cambios. La resistencia de sectores aliados dejó en evidencia que la eliminación total de las PASO no reunía los apoyos suficientes dentro del Congreso.

Por ese motivo, las conversaciones comenzaron a ampliarse y el oficialismo habilitó negociaciones formales con distintos bloques dialoguistas. Aunque las discusiones todavía se encuentran en una etapa preliminar, la posibilidad de transformar las PASO en optativas aparece como uno de los caminos con mayores posibilidades de reunir consenso parlamentario.

Los otros puntos de la reforma electoral

Además de los cambios vinculados a las PASO, el paquete de reforma electoral impulsado por el oficialismo incluye otros proyectos y modificaciones al sistema político y electoral.

Entre ellos se destacan cambios sobre la Boleta Única Papel, incorporando un casillero que permita votar todas las categorías de un mismo partido. Según el planteo oficial, esta herramienta resultaría especialmente útil en casos de elecciones simultáneas y para provincias que adhieran al sistema ya implementado a nivel nacional.

El proyecto también incorpora una iniciativa de Ficha Limpia, destinada a impedir que personas condenadas en segunda instancia puedan ser candidatas a cargos electivos.

Entre los puntos incluidos en el paquete legislativo figuran además:

Eliminación de aportes estatales a los partidos políticos

Eliminación de límites de gastos de campaña

Aumento del tope para aportes privados

Cambios operativos en el sistema electoral

La decisión del Gobierno de abrir negociaciones y estudiar modificaciones refleja el intento de destrabar uno de los proyectos considerados prioritarios dentro de la agenda legislativa oficialista. Mientras continúan las conversaciones con aliados y gobernadores, el futuro de las PASO y de la reforma electoral sigue sujeto a las negociaciones políticas que se desarrollan en el Congreso.