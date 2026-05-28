La Justicia dejó firme el decomiso de bienes de Cristina Kirchner por la causa Vialidad

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el decomiso de bienes de Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad y rechazó los recursos extraordinarios presentados por la defensa de la ex mandataria y de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. La decisión impide que el trámite escale a la Corte Suprema y habilita la continuidad de las acciones judiciales para ejecutar los bienes alcanzados por la sentencia.

El fallo fue firmado por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. El decomiso comprende un total de 111 bienes pertenecientes a la familia Kirchner y al empresario Lázaro Báez, también condenado en la causa, por un monto actualizado de $684.990.350.139,86.

El rechazo de Casación y los fundamentos del fallo

La Cámara Federal de Casación Penal declaró "inadmisibles" los recursos extraordinarios presentados por las defensas y sostuvo que los planteos realizados no justificaban la intervención de la Corte Suprema.

En el fallo, los magistrados señalaron que "el decomiso de los beneficios de origen delictivo encuentra su fundamento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida". Además, remarcaron que para habilitar una revisión extraordinaria era necesario demostrar "defectos graves" en la decisión recurrida que la invalidaran como acto jurisdiccional, algo que —según sostuvieron— no fue acreditado por las defensas.

Los jueces afirmaron también que la sentencia cuestionada "constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa", y que contaba con "los fundamentos jurídicos necesarios y suficientes".

Los argumentos de las defensas

Desde el inicio del expediente, las defensas de los condenados cuestionaron el decomiso dispuesto por la Justicia. Los abogados de Cristina Kirchner y de sus hijos argumentaron que varios de los bienes incluidos en la medida habían sido heredados de Néstor Kirchner o transferidos mediante cesiones realizadas en 2016. También señalaron que algunos inmuebles habían sido adquiridos antes del período investigado en la causa.

En esa línea, sostuvieron que no existía un vínculo directo entre esos bienes y el origen ilícito de los fondos investigados. Las defensas invocaron además la buena fe de los adquirentes. Por su parte, los abogados de Lázaro Báez y de otros condenados cuestionaron la fundamentación utilizada para establecer la relación entre los bienes decomisados y los beneficios obtenidos mediante el delito investigado.

Todos esos planteos fueron rechazados por Casación. El tribunal consideró adecuados los parámetros utilizados por el Tribunal Oral Federal 2 para identificar los bienes alcanzados por la medida.

La explicación judicial sobre el origen de los bienes

En su resolución, los jueces explicaron que, debido a la fungibilidad del dinero y a la posibilidad de mezclar fondos lícitos con activos de origen ilícito, no era indispensable acreditar una relación exacta y directa entre cada bien y cada maniobra investigada. Según el fallo, alcanza con demostrar una "coincidencia temporal y una vinculación económica razonable" entre el incremento patrimonial y la maniobra delictiva.

Casación agregó además que la transmisión hereditaria o gratuita de bienes "no neutraliza la posibilidad de ejecutar los bienes si estos integran el circuito patrimonial alcanzado por el decomiso".

No obstante, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia parcial respecto de los bienes vinculados a Máximo y Florencia Kirchner y se manifestó a favor de conceder los recursos extraordinarios en ese punto.

La condena y la situación procesal de Cristina Kirchner

La medida de decomiso forma parte de la sentencia dictada en la causa Vialidad, en la que Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Actualmente, la ex presidenta cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica en su departamento ubicado en San José 1111.

Los bienes alcanzados por el decomiso

Entre los activos identificados por la Justicia aparecen numerosos terrenos, complejos hoteleros, departamentos y propiedades vinculadas a la familia Kirchner y a Lázaro Báez. Uno de los bienes de mayor relevancia se encuentra en El Calafate, sobre la avenida 17 de Octubre al 800, en el departamento Lago Argentino. Se trata de un terreno de 6.001,64 metros cuadrados adquirido en 2007.

En la misma zona figuran otros lotes de gran extensión incorporados durante ese año:

Un terreno de 44.106 metros cuadrados .

. Otro lote de 87.046 metros cuadrados.

Dentro del listado aparece también el complejo hotelero Los Sauces Casa Patagónica, considerado uno de los activos emblemáticos de la familia. El establecimiento está emplazado sobre tres terrenos, uno perteneciente a la firma Los Sauces SA, donde se encuentra la "Casona", y otros dos predios identificados como 42-C 5-j y quinta 10A, integrados en un condominio compartido por Máximo y Florencia Kirchner.

La expansión patrimonial en El Calafate incluyó además otros terrenos adquiridos entre 2007 y 2008, algunos de ellos comprados a valores bajos y posteriormente revalorizados con el desarrollo turístico de la zona.

Entre esos bienes figura un lote de 16.189 metros cuadrados adquirido en 2008, donde luego se construyó el hotel Las Dunas.

Las propiedades en Río Gallegos

La lista de bienes también incorpora un conjunto de departamentos en Río Gallegos construidos por Lázaro Báez y vinculados a la inmobiliaria de los Kirchner. Uno de los casos señalados en el expediente es el complejo ubicado en Mitre 535, compuesto por once unidades adquiridas por Néstor Kirchner el 10 de abril de 2007 mediante un fideicomiso.

Asimismo, el decomiso incluye otras diez unidades sobre Mitre al 500 que posteriormente fueron cedidas a Máximo y Florencia Kirchner. A esas propiedades se suman:

Un inmueble ubicado en 25 de Mayo 255 , adquirido el 6 de septiembre de 2010.

, adquirido el 6 de septiembre de 2010. Otra propiedad sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner 490, incorporada al patrimonio el 22 de septiembre de 2006.

El listado se completa con otros terrenos en El Calafate comprados entre fines de 2007 y comienzos de 2008. Uno de esos lotes, adquirido el 7 de diciembre de 2007, fue ampliado posteriormente con la compra de otra parcela realizada el 20 de febrero de 2008.

Empresas alcanzadas por la medida

El fallo también alcanza bienes de empresas vinculadas a Lázaro Báez y a otros condenados en la causa. Entre las firmas mencionadas aparecen:

Austral Construcciones

Kank y Costilla

Gotti Hnos.

Los Calzo y Del Curto

La resolución judicial establece que esos activos podrán ser ejecutados en caso de que los bienes principales no alcancen para cubrir el monto fijado en el decomiso.