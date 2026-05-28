Galán cuestionó a Fedelli y denunció que le "están privando de herramientas para trabajar"

El diputado provincial Javier Galán, representante del MID, salió a cuestionar públicamente la resolución adoptada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, quien rechazó el pedido de desvinculación de Daniela Solohaga, la empleada legislativa que lo denunció penalmente por abuso sexual, exacciones ilegales y peculado de servicios.

La postura del legislador fue difundida a través de un comunicado y de publicaciones posteriores en redes sociales, donde sostuvo que la decisión institucional afecta directamente su estructura de trabajo y limita sus posibilidades de ejercer plenamente su tarea legislativa y territorial.

"Se me está privando de contar con las personas que me asesoran, me acompañan y me ayudan diariamente a dar respuestas a cientos de vecinos de toda la provincia", expresó Galán al cuestionar la resolución emitida desde la Presidencia de la Cámara baja.

El reclamo del diputado del MID

En el comunicado difundido públicamente, Galán afirmó que la medida no solo impacta sobre su equipo de trabajo, sino también sobre la capacidad de representación política que ejerce como diputado provincial.

El legislador sostuvo que la limitación de su estructura de trabajo repercute directamente en su posibilidad de brindar respuestas y acompañamiento a vecinos de distintos puntos de la provincia. "Cada vez que se limita mi estructura de trabajo, también se limita mi capacidad de ayudar, gestionar y representar a la gente que confió en mí", manifestó.

En esa línea, el diputado insistió en que la decisión adoptada por la Presidencia de la Cámara de Diputados excede lo administrativo y afecta el funcionamiento institucional de los representantes legislativos.

Las denuncias y el cuestionamiento de Galán

Daniela Solohaga, empleada legislativa, denunció penalmente a Javier Galán por abuso sexual, exacciones ilegales y peculado de servicios. Frente a ese escenario, el diputado provincial cuestionó que la resolución institucional se apoye, según afirmó, en "denuncias falsas" y en situaciones que consideró ajenas al ámbito legislativo.

"Lo más grave es que se pretende fundamentar esta decisión en denuncias falsas y situaciones absolutamente ajenas al ámbito de la Cámara de Diputados", sostuvo. Galán agregó que los hechos denunciados "no ocurrieron en el ejercicio de la función legislativa" y remarcó que deberán resolverse "donde corresponde".

Además, expresó su rechazo a que, según su interpretación, una "acusación mediática" sea utilizada para avanzar sobre atribuciones que considera propias de cada legislador.

"No se puede utilizar una acusación mediática para avanzar sobre facultades institucionales que le corresponden a cada diputado", afirmó.

"Un precedente peligroso"

Otro de los puntos centrales del planteo realizado por Galán estuvo vinculado a las consecuencias institucionales que, según consideró, puede generar la resolución adoptada por la Presidencia de la Cámara. El legislador advirtió que se está configurando "un precedente peligroso" respecto del funcionamiento parlamentario y de la autonomía de los representantes provinciales.

"Se está marcando un precedente peligroso, donde se toman atribuciones que no corresponden y se condiciona el funcionamiento de un legislador por cuestiones externas al Poder Legislativo", expresó. Según indicó, la situación no afecta únicamente su caso particular, sino también "la institucionalidad y la independencia con la que deben trabajar todos los representantes del pueblo".

Galán insistió además en que continuará defendiendo su derecho a conformar el equipo con el que considera que puede desempeñar mejor sus funciones. "Voy a seguir defendiendo mi derecho a conformar el equipo con el que considero que puedo trabajar mejor", señaló.

El diputado sostuvo que detrás de cada "decisión arbitraria", según sus palabras, existen consecuencias concretas para los ciudadanos. "Detrás de cada decisión arbitraria hay vecinos que terminan recibiendo menos respuestas, menos acompañamiento y menos gestión", afirmó.

El segundo mensaje contra el oficialismo

Horas después del comunicado inicial, Galán volvió a expresarse mediante un segundo posteo, esta vez con cuestionamientos directos hacia el oficialismo.

En esa publicación, el legislador planteó que si existen sectores interesados en "devolver favores políticos o sostener acomodos", deberían hacerlo "con los recursos y cupos propios de la Presidencia de la Cámara".

El diputado remarcó que no deberían utilizarse, según sostuvo, "las herramientas de trabajo de un diputado elegido por la gente". "Es evidente que detrás de estas decisiones hay intereses políticos y no criterios institucionales", afirmó.

El legislador también reiteró cuál es, según expresó, el eje de su tarea política y de representación. "Mi compromiso sigue siendo el mismo: estar cerca de la gente, escuchar, gestionar y defender a quienes me eligieron", manifestó.

Finalmente, Galán cerró su mensaje con una nueva crítica a lo que definió como "operaciones políticas". "No me eligieron para obedecer operaciones políticas. Me eligieron para representar y trabajar por Catamarca", concluyó el diputado provincial del MID.