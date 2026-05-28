Los proveedores mineros de Catamarca celebraron su día

Con una convocatoria que superó todas las previsiones, más de 500 proveedores mineros de toda la provincia de Catamarca participaron del "Segundo Encuentro de Proveedores Mineros de Catamarca", organizado por la Cámara Provincial de Proveedores (CAPPROMIN).

El evento reunió a pequeños, medianos y grandes empresarios, consolidando un espacio de diálogo directo y eficiente con los equipos de compras de las empresas mineras que operan en la provincia. Este formato, denominado "Ronda de Negocios", permitió que todos los proveedores asistentes pudieran presentar sus ofertas de bienes y servicios ante representantes de compañías como:

MARA

Alumbrera

Río Tinto

Minera Cordillera

Posco

AbraSilver

Albemarle

CAMYEN

YMAD

Galán Lithium

Este tipo de interacción fue calificada como "inédita" por los presentes, dado que por primera vez los referentes de las empresas proveedoras de Catamarca pudieron reunirse cara a cara con los encargados de compras de cada minera, fortaleciendo vínculos y abriendo nuevas oportunidades de negocios.

Presencia institucional y respaldo gubernamental

El encuentro no solo fue un espacio empresarial, sino también un foro institucional de relevancia, con la asistencia de figuras destacadas del gobierno provincial:

Gobernador: Raúl Jalil

Raúl Jalil Vicegobernador: Rubén Dusso

Rubén Dusso Ministra de Minería: Teresita Regalado

Teresita Regalado Ministro de Gobierno: Alberto Natella

Alberto Natella Ministra de Educación, Trabajo, Planificación y Recursos Humanos: Verónica Soria

La presencia de estos funcionarios no solo legitima la importancia del sector minero en Catamarca, sino que también refleja un compromiso por parte del Estado en apoyar a los proveedores locales y dinamizar la economía regional.

Un espacio de integración provincial

La CAPPROMIN, institución que agrupa a las cámaras de proveedores de Tinogasta, Andalgalá, Belén, Santa María y Capital, fue la encargada de organizar y articular el evento. Gracias a esta coordinación, participaron empresarios de todos estos puntos de la provincia, sumados a proveedores de Antofagasta de la Sierra, garantizando una representación territorial completa.

En sus palabras de bienvenida, Susana de la Colina, presidenta de la Cámara de la Capital (CASEMICA), destacó el rol articulador de las instituciones y agradeció la presencia de todos los actores involucrados.

Por su parte, Manuel Gómez Bello, presidente de la CAPPROMIN, calificó el encuentro como superador, reconociendo el acompañamiento gubernamental y el compromiso de las empresas mineras que pusieron a disposición sus equipos de compras para la ronda de negocios, un gesto que permitió fortalecer las relaciones comerciales y potenciar la economía provincial.

Un hito para el desarrollo minero local

El Segundo Encuentro de Proveedores Mineros de Catamarca representa un punto de inflexión en la vinculación entre proveedores y mineras, consolidando a la provincia como un referente de organización, eficiencia y colaboración institucional en el sector.

Más allá de los números, el valor del encuentro reside en la creación de redes sólidas, la transparencia en las negociaciones y la posibilidad de que cada proveedor pueda mostrar su oferta directamente a las grandes empresas mineras.

Con esta jornada, Catamarca no solo celebra a sus proveedores, sino que también pone de manifiesto la importancia estratégica del sector minero como motor de desarrollo económico y generador de oportunidades para toda la provincia.