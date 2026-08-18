El Gobierno anticipó el escenario electoral: "Nos imaginamos reelectos en primera vuelta"

El Gobierno nacional volvió a ratificar su plan económico y expresó una fuerte confianza de cara al próximo escenario presidencial. Durante una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que el oficialismo mantiene su decisión de continuar con el ajuste del gasto público y aseguró que la denominada "motosierra" seguirá siendo una de las principales características de la gestión libertaria.

En ese marco, Ravier afirmó: "Nos imaginamos reelectos en primera vuelta", una definición que expuso la expectativa del Gobierno respecto del respaldo electoral al rumbo iniciado por la administración de Javier Milei.

El funcionario también remarcó que la motosierra constituye "un símbolo" de la gestión libertaria y que su aplicación no será abandonada. Según explicó, la política de reducción del gasto es considerada por el Gobierno como una herramienta central para sostener el equilibrio de las cuentas públicas y avanzar con el modelo económico vigente.

"La motosierra no se apaga nunca"

Ravier destacó los resultados que, según planteó, fueron alcanzados mediante el recorte de gastos. Entre ellos mencionó el equilibrio de las cuentas públicas, la reducción de la inflación y la posibilidad de comprar equipamiento para los hospitales públicos, además de lo que definió como "el orden público".

En su exposición, el vocero sostuvo que la inflación pasó de más del 200% al 30% actual y afirmó que continuará descendiendo.

En ese contexto, transmitió una definición atribuida directamente al Presidente: "Javier Milei fue enfático, la motosierra no se apaga nunca, mientras él sea el Presidente, la motosierra va a seguir".

La frase sintetizó la posición oficial respecto de la continuidad del ajuste. Para el Gobierno, la reducción del gasto público no constituye una medida transitoria, sino un componente estructural del modelo económico que pretende sostener mientras Milei permanezca al frente del Poder Ejecutivo.

El argumento sobre el tamaño del Estado

Uno de los ejes centrales de la exposición de Ravier estuvo puesto en la relación entre el tamaño del Estado, el gasto público y la disponibilidad de recursos para el sector privado.

El vocero explicó que la motosierra representa "la manera de achicar el tamaño del Estado, para que los privados puedan disponer de más dinero".

Desde esa perspectiva, el ajuste es presentado como un mecanismo destinado a reducir el peso del gasto estatal y liberar recursos para el sector privado. Ravier vinculó además esta concepción con el debate internacional sobre las políticas necesarias para alcanzar el equilibrio fiscal.

En particular, hizo referencia al Fondo Monetario Internacional (FMI) y sostuvo que durante mucho tiempo el organismo asesoró a distintos países bajo una lógica que, según sus palabras, promovía aumentar impuestos para alcanzar el equilibrio fiscal, pero no reducir el gasto público.

Ravier planteó que el escenario habría cambiado con la experiencia del gobierno de Milei y aseguró que "a partir del gobierno de Milei el mundo mira con atención" el proceso argentino.

El argumento oficial se apoya en la idea de que una reducción del gasto público puede generar condiciones para una expansión de la economía. Así lo expresó el vocero al señalar que "la reducción del gasto público permite que tengamos una expansión de la economía".

Exportaciones y consumo

Durante su exposición, Ravier también vinculó la continuidad de la motosierra con la evolución de distintos indicadores económicos. En ese sentido, afirmó que existe un récord de exportaciones y de consumo y atribuyó esos resultados al rumbo económico impulsado por el Gobierno.

La defensa del modelo no se limitó entonces al equilibrio fiscal o a la evolución de la inflación. El vocero incorporó también variables relacionadas con la actividad económica para fundamentar la decisión de mantener el esquema actual.

Según sostuvo, el Gobierno cree en el modelo económico vigente y considera que no existen razones para modificarlo. La posición expresada por Ravier fue categórica: "No vemos razones para cambiar este modelo".

Pobreza e indigencia

El Gobierno también presentó como parte de su balance la evolución de los indicadores sociales. Ravier afirmó que durante la gestión se redujeron la pobreza y la indigencia, incorporando estos resultados al argumento con el que el oficialismo busca sostener la continuidad de su programa económico.

De esta manera, el discurso oficial articula distintos componentes: reducción del gasto público, equilibrio de las cuentas, descenso de la inflación, récord de exportaciones y consumo, y reducción de la pobreza y la indigencia.

Sobre esa base, el vocero defendió la continuidad de la política económica y sostuvo que la denominada motosierra seguirá funcionando como herramienta central del Gobierno.