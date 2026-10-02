Continúan los trabajos viales de la traza entre Fiambalá y Antofagasta de la Sierra

La infraestructura vial regional alcanzó un hito determinante con la concreción de la apertura y unión de la traza que conecta directamente las localidades de Tinogasta y Antofagasta de la Sierra. Este paso crucial dentro del proyecto de envergadura enlaza territorialmente ambos sectores a través de los puntos geográficos de Chuquisaca y el icónico Campo de Piedra Pómez, culminando la etapa de conexión física entre los frentes de trabajo desplegados.

La ejecución de la obra requirió un despliegue técnico coordinado en dos extremos geográficos, logrando empalmar las tareas desarrolladas desde el sector de Tinogasta —con el tramo proveniente desde Fiambalá— con las obras ejecutadas desde el lado de Antofagasta de la Sierra, atravesando el Campo de Piedra Pómez. Pese a la trascendencia de esta unión operativa, Vialidad Provincial aclaró de manera oficial que el camino aún no se encuentra habilitado bajo ningún término para la circulación vehicular.

Continuidad de las obras

La consecución del empalme físico no significa la finalización de los trabajos en la zona. Actualmente, las labores operativas continúan activas en diversos sectores del recorrido, contando con un despliegue constante de personal técnico, equipos pesados y maquinaria vial sobre el terreno. Por estas razones operativas y de seguridad, el organismo vial enfatizó que de ningún modo están dadas las condiciones para autorizar el tránsito de vehículos particulares o comerciales por la zona de obras.

Ante este panorama, las autoridades de Vialidad Provincial emitieron un pedido especial de carácter preventivo dirigido a los distintos actores que transitan la región:

Vecinos: Se solicita abstenerse de ingresar o intentar transitar por la traza en construcción.

Turistas: Se apela a respetar las restricciones vigentes para evitar situaciones de riesgo en la zona de trabajo.

Prestadores: Se requiere acatar de forma estricta las indicaciones del personal desplegado en el territorio.

Coordinación en el terreno

El avance alcanzado en la apertura de esta traza estratégica constituye un elemento fundamental para el esquema de conectividad de la provincia, pero la presencia continua de maquinaria pesada obliga a mantener la prohibición de paso. Vialidad Provincial insistió en la necesidad imperiosa de acatar las disposiciones de seguridad vial, respetando las órdenes y señales dispuestas por los equipos que continúan operando en el trayecto entre Fiambalá, Chuquisaca, el Campo de Piedra Pómez y Antofagasta de la Sierra.