Quedó conformado el equipo técnico para el diagnóstico demográfico

En un marco institucional encabezado por la participación del vicegobernador Rubén Dusso, se formalizó oficialmente la conformación del equipo técnico de profesionales que asumirán la responsabilidad de ejecutar la segunda etapa operacional de la Comisión Provincial de Seguimiento y Coordinación Demográfica. El acto contó con la presencia de destacadas autoridades del gabinete provincial, entre las que se encontraron:

. Leandro Quiroga Barros, secretario de Gobierno y Coordinación. . Mara Murúa, asesora general de Gobierno. . Stefania Crook, directora de Legal y Técnica de la Asesoría General de Gobierno.

El cuerpo técnico especializado presentado durante la jornada quedó integrado por los siguientes profesionales e investigadores de la materia:

. Rosa Margarita Rodríguez . Rogelio Fernández-Castilla . María del Carmen Falcón Aybar . Arquímedes Joaquín Iturriza . María Gabriela Barros

Durante el desarrollo de la reunión, tanto las autoridades gubernamentales como los expertos integrantes del equipo expusieron los lineamientos centrales de esta nueva fase de trabajo y compartieron sus respectivas trayectorias en el ámbito profesional. En su intervención, el secretario Leandro Quiroga Barros precisó que la labor encomendada a la comisión tiene como propósito central analizar en detalle las mutaciones estructurales que atraviesa Catamarca, con el fin directo de generar herramientas conceptuales e insumos informativos que posibiliten el diseño de políticas públicas orientadas al bienestar general y a la proyección integral del territorio.

Visiones estratégicas

En cuanto a la perspectiva política e institucional de la iniciativa, el vicegobernador Rubén Dusso remarcó la importancia estratégica de encarar un examen exhaustivo del escenario actual que, en simultáneo, conecte el diagnóstico con una clara visión prospectiva. La autoridad provincial remarcó que este abordaje constituye un proceso de carácter profundo y progresivo que demanda tiempo de maduración, el cual debe estructurarse indispensablemente a partir de la identificación concreta de las demandas sociales y del modelo de provincia que se pretende construir.

Desde la perspectiva técnica y conceptual, el especialista Rogelio Fernández-Castilla ponderó la oportunidad de llevar a cabo este estudio frente a la dinámica de transformaciones demográficas en curso. Al evaluar la determinación de profundizar el análisis, sostuvo enfáticamente que "Catamarca está a la vanguardia de lo que está haciéndose en Argentina", destacando que el trabajo conjunto permitirá ensanchar el horizonte de conocimiento sobre la realidad de la provincia y fortalecer las intervenciones estatales.

Balance de la fase inicial

La conformación del equipo técnico da continuidad a una primera etapa de relevamiento que se desarrolló mediante el trabajo articulado de siete subcomisiones. A lo largo de ese periodo inicial, se llevaron adelante múltiples reuniones, encuentros entre instituciones y espacios de intercambio destinados a abordar las problemáticas sectoriales desde una mirada participativa, plural y con anclaje territorial. Dicho trayecto permitió sistematizar los siguientes elementos:

. Recopilación integral de informes, registros, documentos y análisis producidos por los organismos e instituciones participantes. . Consolidación de información cuantitativa y cualitativa sobre la realidad de cada área sectorial. . Identificación precisa de problemáticas comunes junto a las necesidades específicas de cada región. . Reconocimiento de oportunidades clave para la articulación interinstitucional entre reparticiones públicas.

La presente etapa tiene como norte la profundización del diagnóstico preliminar mediante un tratamiento técnico, sectorial y territorial. En este sentido, la contadora pública y doctoranda en Demografía Rosa Margarita Rodríguez detalló que resultará determinante nutrirse de los aportes de las subcomisiones, sumados a los registros oficiales de los organismos vinculados a cada materia. Para cumplir con tales metas, el equipo constituido reúne competencias de alta calificación entre las que se destacan:

. Especialización en estudios de población y análisis sociodemográfico y territorial. . Capacidades técnicas en el procesamiento de censos, encuestas y construcción de indicadores. . Dominio en la gestión y análisis avanzado de bases de datos complejas. . Integrantes con probada trayectoria en investigación, docencia, gestión pública y asesoramiento gubernamental.

Como pasos inmediatos a ejecutar, el equipo profundizará el tratamiento de los datos recolectados y establecerá la metodología del trabajo sobre el terreno, con el fin de aportar insumos decisivos para el diseño de políticas de corto, mediano y largo plazo.