El Gobierno anunció un acuerdo con Starlink para llevar internet a escuelas rurales

El Gobierno Nacional anunció este martes un acuerdo entre el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y Starlink para llevar internet satelital de alta velocidad a 6.000 escuelas rurales y establecimientos ubicados en zonas aisladas de la Argentina, con el objetivo de reducir la brecha digital y garantizar el acceso a herramientas tecnológicas para cientos de miles de estudiantes y docentes.

La medida fue comunicada por la Vocería Presidencial, a través del vocero Adrián Ravier, quien presentó oficialmente la iniciativa luego de que el presidente Javier Milei la adelantara durante su discurso en la inauguración de la 138° Exposición Rural de Palermo.

Durante el anuncio, el vocero sostuvo que con esta decisión el Gobierno busca avanzar en un proceso de ampliación de la conectividad en establecimientos educativos que actualmente presentan dificultades para acceder al servicio de internet o directamente carecen de él.

"Damos un paso histórico para reducir la brecha digital en la Argentina", expresó Adrián Ravier al presentar oficialmente el programa.

Alcance del programa

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno, el plan alcanzará tanto a escuelas estatales como a instituciones privadas de cuota cero que presentan una conectividad limitada o no cuentan con acceso a internet.

El objetivo planteado por las autoridades es incorporar al sistema establecimientos educativos ubicados en regiones rurales y zonas alejadas de los principales centros urbanos, permitiendo que estudiantes y docentes dispongan de acceso a herramientas tecnológicas mediante un servicio de internet satelital.

La implementación estará a cargo de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, organismo que trabajará en conjunto con las provincias y los municipios para identificar y georreferenciar los establecimientos que serán incorporados al programa.

Ese trabajo permitirá determinar cuáles serán las escuelas alcanzadas por la iniciativa y organizar la instalación del equipamiento previsto dentro del acuerdo anunciado.

Cooperación entre el sector público y el privado

El proyecto será ejecutado mediante un esquema de cooperación entre el sector público y el sector privado. En ese marco, Starlink, la empresa de internet satelital fundada por Elon Musk, aportará 6.000 kits completos de conectividad, destinados a equipar cada uno de los establecimientos educativos incluidos en el programa.

Cada kit comprenderá:

Antenas.

Equipos de conectividad.

Accesorios.

Logística para la implementación.

Dos años de servicio de internet prioritario de ultra baja latencia.

Capacidad de hasta cinco terabytes de consumo por escuela.

Según la información oficial, el aporte realizado por Starlink representa una inversión cercana a 10 millones de dólares.

Inversión total cercana a los 22 millones de dólares

El financiamiento del programa será compartido entre la empresa y el Estado nacional. Mientras Starlink aportará el equipamiento y los dos primeros años del servicio, el Fondo del Servicio Universal, administrado por el ENACOM, destinará alrededor de 12 millones de dólares para cubrir distintas etapas posteriores del proyecto.

Los recursos administrados por el organismo estarán destinados a:

Financiar el tercer año del servicio.

Realizar la instalación de los equipos.

Brindar soporte técnico.

Monitorear toda la red de conectividad.

De acuerdo con los datos difundidos oficialmente, la suma de ambos aportes permitirá alcanzar una inversión aproximada de 22 millones de dólares para el desarrollo integral del programa.

Los objetivos del anuncio

Durante la presentación de la iniciativa, el vocero presidencial destacó los objetivos perseguidos por el Gobierno con la implementación del programa de conectividad. Según expresó, la intención es que ningún estudiante quede aislado por falta de acceso a internet y que la conectividad deje de representar una limitación para el acceso a herramientas educativas.

Asimismo, remarcó que el programa apunta a que todos los chicos tengan las mismas oportunidades para aprender, crecer y desarrollar su futuro, sin importar dónde hayan nacido.

La iniciativa fue presentada como una política destinada a reducir la brecha digital mediante la incorporación de tecnología en establecimientos educativos ubicados en regiones con dificultades de conectividad.

El vínculo con Starlink y Elon Musk

En el marco del anuncio, el Gobierno también volvió a hacer referencia al vínculo que mantiene el presidente Javier Milei con Elon Musk, fundador de Starlink. Durante la presentación se recordó que el mandatario argentino suele agradecer públicamente al empresario por el desarrollo de la tecnología de internet satelital de la compañía.

Según lo expresado durante el anuncio oficial, el Gobierno considera que el sistema desarrollado por Starlink permite conectar a internet incluso a los lugares más remotos del país, aspecto que constituye uno de los fundamentos del acuerdo alcanzado con el ENACOM para avanzar en la implementación del programa.

Con esta iniciativa, el Gobierno Nacional formalizó un esquema de cooperación entre el Estado y Starlink destinado a ampliar la conectividad en establecimientos educativos rurales y ubicados en zonas aisladas. El programa contempla la provisión de equipamiento, la prestación del servicio de internet satelital y el financiamiento de las distintas etapas de implementación, con una inversión total estimada en 22 millones de dólares y el propósito de incorporar a 6.000 escuelas a una red de conectividad de alta velocidad.