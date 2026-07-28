El Gobierno dice que "hay menos gente que no llega a fin de mes"

El vocero presidencial Adrián Ravier brindó este martes una nueva conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde abordó distintos temas de la agenda del Gobierno nacional. Entre ellos, destacó la situación económica, la próxima cadena nacional que encabezará el presidente Javier Milei y la tensión diplomática generada con Brasil tras las declaraciones del mandatario argentino sobre su par Luiz Inácio Lula da Silva.

Uno de los principales conceptos expresados por Ravier estuvo relacionado con la evolución de la situación económica de la población. En sintonía con recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, el portavoz sostuvo que el Gobierno considera que existe una mejora reflejada en los indicadores sociales.

Durante la conferencia afirmó que "cada vez menos gente no llega a fin de mes", al tiempo que señaló que el objetivo del Ejecutivo es continuar reduciendo esa situación. "Esperamos que la gente que no llega a fin de mes sea cada vez menos. No estamos de acuerdo en que todos los argentinos no llegan a fin de mes", expresó el vocero.

En ese mismo sentido agregó que, según la evaluación oficial, los datos vinculados con la pobreza y la indigencia muestran una evolución favorable. "Creo que si uno mira los datos de pobreza e indigencia, por suerte podemos mostrar con mucho orgullo que cada vez hay menos gente que no llega a fin de mes", sostuvo.

Ravier también manifestó que el Gobierno considera que se encuentra "a mitad de camino en una transformación inmensa".

Cadena nacional por el BCRA

Durante la conferencia realizada desde Balcarce 50, el vocero confirmó que el presidente Javier Milei hablará en cadena nacional el próximo jueves a las 20 para presentar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Según explicó, el mensaje presidencial estará destinado a desarrollar "los ejes de la reforma", iniciativa que el Gobierno considera prioritaria. Ravier señaló que se trata de "un tema central para el Gobierno porque el mandato que nos han dado es bajar la inflación, que es un flagelo".

La confirmación de la cadena nacional se produjo mientras Milei ya se encuentra en Perú para participar de la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori como nueva presidenta de ese país.

Los objetivos de la reforma

La iniciativa que el Presidente expondrá durante la cadena nacional busca modificar la actual Carta Orgánica del Banco Central, normativa que establece los principios fundamentales del organismo, su finalidad, sus funciones y facultades, conforme al artículo 1° de la Ley 24.144 y sus modificatorias.

De acuerdo con la información difundida, el proyecto pretende eliminar los "gatillos" inflacionarios que, según el Gobierno, presenta la actual administración de la política monetaria. Entre los principales cambios previstos se encuentran:

Prohibición del financiamiento al Tesoro.

Eliminación de los Adelantos Transitorios como mecanismo de financiamiento.

Eliminación de las Letras Intransferibles para esos fines.

Sustitución de los múltiples objetivos actuales del Banco Central por uno solo: defender la estabilidad de los precios.

Modificaciones destinadas a hacer más difícil la remoción de las autoridades del organismo.

La propuesta también busca obtener el respaldo parlamentario para reemplazar la Carta Orgánica del BCRA aprobada durante el kirchnerismo en 2012. Fuentes oficiales señalaron que los lineamientos del proyecto incluyen la prohibición del financiamiento del Tesoro, la eliminación del artículo incorporado durante la presidencia de Mercedes Marcó del Pont que permitió el financiamiento mediante Letras Intransferibles, además de cambios vinculados a la estabilidad institucional de las autoridades del Banco Central.

Asimismo, se recordó que la reforma de 2012 elevó los límites para financiar al Tesoro mediante Adelantos Transitorios, herramienta que existía desde la década de 1990.

Según declaraciones radiales realizadas días atrás por Javier Milei, la nueva legislación busca establecer "la prohibición total y absoluta del financiamiento al fisco", eliminando también el uso de los Adelantos Transitorios.

La tensión diplomática con Brasil

Otro de los temas abordados por Adrián Ravier fue la situación diplomática con Brasil, generada tras las declaraciones de Javier Milei durante su visita a San Pablo para respaldar la candidatura de Flavio Bolsonaro.

El vocero intentó relativizar la polémica afirmando que "siempre hubo insultos de ambos lados". "Está claro que ha habido siempre insultos de ambos lados, son diferencias ideológicas, son diferencias políticas, pero por lo menos Argentina nunca ha llevado esas diferencias al plano diplomático", expresó.

Ravier realizó estas declaraciones luego de que Milei calificara a Luiz Inácio Lula da Silva como "ladrón", "presidiario" y "basura socialista". También cuestionó la decisión del presidente brasileño de convocar a consulta al embajador de Brasil en Buenos Aires.

Según la información difundida, Julio Bitelli, representante diplomático de Brasil en la Argentina, ya se encuentra en su país para informar sobre la situación ante las autoridades de Brasilia. Asimismo, se indicó que el embajador argentino en la capital brasileña recibió el domingo por la noche la protesta formal presentada por el canciller Mauro Vieira, mientras que el ministro de Hacienda de Brasil, Darío Durigan, calificó de "payaso" al mandatario argentino.