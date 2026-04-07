El Gobierno anunció que enviará al Congreso el proyecto de ley de salud mental

El Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso el proyecto de una nueva Ley de Salud Mental, una iniciativa que fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien precisó que la presentación se concretará en los próximos días. La decisión marca un nuevo movimiento dentro de la agenda parlamentaria del oficialismo y abre una etapa de discusión sobre uno de los marcos normativos más sensibles del sistema sanitario argentino.

De acuerdo con la información difundida, el proyecto contempla una actualización de la Ley de Salud Mental sancionada en 2010, con el objetivo de "mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario". Desde el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, explicaron que la propuesta busca proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran un adecuado encuadre, además de superar limitaciones para el abordaje de casos de riesgo y emergencia.

La elaboración de la iniciativa incluyó un relevamiento de testimonios de familiares, pacientes, profesionales de la salud mental y actores del ámbito judicial y legislativo, con la finalidad de detectar problemas en la práctica diaria y avanzar hacia criterios más precisos de intervención.

Los puntos centrales de la reforma

Entre los principales ejes del proyecto aparece la intención de "clarificar" conceptos y criterios que, según la visión oficial, hoy generan dificultades en la aplicación cotidiana de la norma.

Uno de los puntos señalados es el uso del término "padecimiento mental", considerado por la administración nacional como "ambiguo" y demasiado amplio, lo que complicaría los diagnósticos y demoraría las intervenciones. Frente a ello, la propuesta plantea adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para dotar al sistema de mayor precisión técnica.

También se prevé una modificación en el criterio actual de abordaje, que será reemplazado por la noción de "situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros", con la intención de habilitar intervenciones más oportunas y preventivas.

Internaciones y notificación judicial

Otro de los capítulos centrales está vinculado con el régimen de internaciones voluntarias e involuntarias. Según el esquema proyectado:

La internación seguirá siendo un recurso excepcional , aunque el texto la define como "necesaria" en determinados escenarios.

, aunque el texto la define como en determinados escenarios. Los psiquiatras podrán indicar una internación involuntaria , que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario .

, que deberá ser . Se propone extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial .

. En casos de internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, si esta estuviera afectada, la internación podrá transformarse en involuntaria con aviso a la Justicia.

Estos cambios aparecen como uno de los aspectos más significativos de la futura discusión legislativa, dado que redefinen los márgenes de actuación del sistema sanitario y judicial.

La red hospitalaria y el mapa actual del sistema

El proyecto también pone el foco en la estructura de atención en salud mental, con una propuesta orientada a fortalecer hospitales especializados, en contraste con la ley vigente, que impulsó el cierre progresivo de hospitales psiquiátricos.

Actualmente, según los datos relevados:

16 de 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley vigente.

adhirieron formalmente a la ley vigente. Existen 18 hospitales generales con servicios de salud mental .

. Funcionan 30 instituciones monovalentes públicas .

. Hay al menos 139 instituciones privadas.

Además, la iniciativa prevé ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, mediante la incorporación de áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR.

Una reforma con impacto sanitario

La decisión del Ejecutivo de avanzar con esta reforma instala un debate de alto impacto sobre la capacidad de respuesta del sistema sanitario, los criterios de urgencia, las internaciones y la organización de la red asistencial.

Con el anuncio ya formalizado por Manuel Adorni y el trabajo técnico encabezado por el Ministerio de Salud, el proyecto se encamina a convertirse en uno de los debates legislativos más relevantes de los próximos días, con eje en la actualización de herramientas para la atención de situaciones de riesgo, emergencia y trastornos mentales.