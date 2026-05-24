Las reformas que el Gobierno le prometió al FMI para lo que resta del mandato de Milei

La publicación del informe técnico del Fondo Monetario Internacional reveló parte de la hoja de ruta que el Gobierno de Javier Milei se comprometió a implementar durante el resto de su mandato, con foco en reformas fiscales, tributarias y previsionales.

El documento elaborado por el staff del organismo internacional detalla una serie de objetivos con fechas concretas de cumplimiento, orientados a profundizar el ajuste del gasto público y avanzar en cambios estructurales de la economía argentina.

Entre las primeras metas previstas, el Gobierno se comprometió a poner en marcha antes de fines de junio de 2026 un sistema informático integrado que permitirá al Ministerio de Economía acceder a indicadores tributarios agregados y anonimizados producidos por ARCA, con el objetivo de fortalecer el monitoreo fiscal y el análisis de políticas públicas.

Para septiembre de 2026, el Ejecutivo deberá presentar al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que incluirá la regla de déficit fiscal cero. Según detalló el FMI, el texto también incorporará un marco fiscal de mediano plazo, una evaluación de riesgos y escenarios económicos adversos.

En paralelo, la administración nacional deberá compartir con el organismo un plan de transición para adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Hacia diciembre de 2026, el cronograma contempla una nueva etapa de la reforma tributaria. El Gobierno deberá elaborar y presentar ante el FMI una propuesta destinada a simplificar el sistema impositivo y mejorar su eficiencia.

De acuerdo con el organismo, el plan incluirá una reducción gradual de impuestos considerados distorsivos sobre el comercio y las transacciones financieras, además de una revisión de los gastos tributarios.

El Ejecutivo también se comprometió a avanzar con una reforma de la legislación sobre responsabilidad fiscal y a implementar medidas vinculadas a la lucha contra el lavado de dinero, entre ellas la aplicación de tres de las seis recomendaciones prioritarias realizadas por el FMI en materia de asistencia técnica.

Otro de los puntos incluidos en el acuerdo prevé la creación de un registro sobre riesgos de cumplimiento tributario y la evaluación formal de al menos seis de esos riesgos antes de finalizar 2026.

En tanto, para fines de 2027, el Gobierno deberá presentar ante el Congreso un informe de diagnóstico y alternativas de reforma del sistema previsional argentino.

Según el FMI, el objetivo será "mejorar la equidad y la sostenibilidad" del esquema jubilatorio, simplificando un sistema que calificó como "altamente fragmentado" y fortaleciendo la relación entre aportes y prestaciones.

Las reformas comprometidas convivirán con otras políticas orientadas a sostener el recorte del gasto público mediante la reducción de subsidios, la focalización de la asistencia social y una menor inversión estatal.

En ese sentido, el FMI destacó las recientes modificaciones impulsadas por el Gobierno en el esquema de subsidios energéticos y sostuvo que esas medidas podrían mejorar la recuperación de costos y aumentar la transparencia en la asignación de beneficios.

El avance de estas reformas también genera expectativa en las provincias, entre ellas Catamarca, donde distintos sectores siguen de cerca el posible impacto de los cambios fiscales, previsionales y tarifarios sobre las economías regionales y el empleo público.