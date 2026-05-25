A un año de la prisión domiciliaria de Cristina, el kirchnerismo duro multiplica actos

A pocas semanas de cumplirse el primer aniversario de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, el kirchnerismo duro profundizó la campaña "Cristina Libre" y transformó el domicilio de la expresidenta, ubicado en San José 1111, en un punto fijo de movilización política, expresiones artísticas y demostraciones públicas de apoyo.

La dinámica impulsada principalmente por La Cámpora y otros sectores alineados con la exmandataria comenzó a reordenar parte de la agenda política interna del peronismo y reactivó las tensiones sobre cuál debe ser el eje de discusión opositora frente al escenario electoral de 2027.

Mientras el ala más cercana a Cristina Kirchner intenta sostener la centralidad política de la expresidenta y mantener visible su situación judicial, otros sectores del peronismo buscan evitar que toda la discusión interna quede absorbida exclusivamente por ese tema.

San José 1111 como epicentro político y simbólico

En las últimas semanas, la vivienda donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario volvió a convertirse en escenario de distintas actividades impulsadas por agrupaciones kirchneristas, colectivos culturales y dirigentes políticos.

Frente al edificio se realizaron actos, intervenciones artísticas, shows musicales y transmisiones políticas en vivo, en una estrategia orientada a sostener presencia militante permanente alrededor de la figura de la expresidenta.

El viernes pasado volvieron a movilizarse dirigentes y militantes de La Cámpora, entre ellos Florencia Saintout, Fernanda Raverta, Julián Álvarez, Federico Otermín, Daniela Vilar y Emmanuel González Santalla. Durante la actividad, que incluyó música en vivo y distintas expresiones culturales, el intendente de Lanús expresó una de las consignas centrales de la jornada: "Cueste lo que cueste, la vamos a liberar".

La campaña "Cristina Libre" comenzó además a expandirse fuera de la Ciudad de Buenos Aires. En los últimos días, agrupaciones como Patria Grande, La Cámpora y el Movimiento Evita participaron de una intervención sobre un puente con vista a la General Paz, donde colocaron un cartel con la inscripción "Cristina Libre. 338 días secuestrada".

En esa actividad estuvieron presentes dirigentes vinculados a Futuro San Martín, entre ellos Leonardo Grosso, Alan González y Pablo Puebla. Desde ese espacio sostuvieron que "la liberación de la compañera tiene que ser un punto urgente en el temario del movimiento nacional justicialista".

La actividad política de Cristina desde el arresto domiciliario

En paralelo a las movilizaciones, Cristina Kirchner continúa manteniendo actividad política desde su domicilio y recibe a dirigentes, militantes y referentes cercanos. Durante este fin de semana recibió al fotógrafo Pablo Grillo, mientras afuera del edificio se desarrollaba una concentración de militantes.

Luego del encuentro, el reportero gráfico relató parte de la conversación mantenida con la expresidenta. "Me dijo que siga militando y que no claudiquemos la esperanza", expresó Grillo.

La continuidad de reuniones políticas y visitas privadas forma parte del nuevo escenario construido alrededor de la figura de Cristina Kirchner desde que comenzó a cumplir prisión domiciliaria.

Nuevas movilizaciones y agenda militante

La agenda de actividades vinculadas a la campaña "Cristina Libre" continuará en los próximos días. Para este miércoles está prevista una nueva manifestación organizada por militantes peronistas de Mercedes, quienes preparan una caravana hacia Constitución bajo la misma consigna.

Según informaron los organizadores, la movilización partirá desde la sede partidaria local y finalizará frente al edificio de San José 1111.

Dentro del kirchnerismo duro consideran que la presencia constante de militantes frente al domicilio de la expresidenta funciona como una herramienta para sostener visibilidad política y reforzar la idea de que Cristina Kirchner atraviesa una situación de "proscripción".

El impacto de la campaña dentro del peronismo

La intensificación de la campaña también comenzó a impactar en las discusiones internas del Partido Justicialista. Durante el lanzamiento de los cursos de formación política del PJ bonaerense, Axel Kicillof quedó atravesado por reclamos relacionados con la situación judicial de Cristina Kirchner.

En medio del acto realizado en La Plata se escucharon consignas como "Axel, queremos saber cómo liberar a Cristina", mientras otros sectores respondían con el cántico "la única forma es que Axel sea presidente".

La escena dejó expuesta la tensión que atraviesa actualmente al peronismo. Por un lado, sectores de La Cámpora buscan que la situación judicial de la expresidenta se transforme en uno de los ejes ordenadores del espacio político. Por otro, dirigentes cercanos al gobernador bonaerense intentan evitar que toda la discusión interna quede limitada a ese conflicto.

En ese marco, Andrés Larroque, dirigente identificado con el núcleo de confianza de Kicillof, sostuvo: "Creo que no le suma a nadie ni le aporta a la propia Cristina. Tenemos que ser muy cuidadosos de generar escenarios que nos hacen hablar de situaciones internas".

El debate sobre un eventual indulto

Pese a las diferencias internas, dentro de los sectores más cercanos a Cristina Kirchner comenzó a instalarse la idea de que un futuro gobierno peronista debería avanzar con un indulto. En La Cámpora consideran que esa medida representaría una demostración de autoridad frente a lo que describen como abusos del Poder Judicial y entienden que sería una condición necesaria para gobernar.

La próxima gran convocatoria será el 20 de junio, cuando el kirchnerismo organice un banderazo en Parque Lezama por el Día de la Bandera y por el aniversario de la confirmación de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner.

Además, no descartan realizar una caravana que conecte distintos puntos de movilización política. Durante la última reunión del Consejo del PJ, Oscar Parrilli, uno de los dirigentes más cercanos a la expresidenta, sostuvo que el escenario político actual no puede analizarse sin contemplar la situación judicial de Cristina Kirchner.

En ese contexto afirmó que "no hay democracia con Cristina proscripta" y calificó como "trucha" tanto a la democracia como a un eventual candidato presidencial surgido bajo esas condiciones.

A medida que se aproxima el primer aniversario de la prisión domiciliaria, el kirchnerismo duro busca sostener la movilización permanente y mantener la situación judicial de Cristina Kirchner en el centro de la discusión política. La estrategia profundiza los debates internos dentro del peronismo, que todavía no logra consolidar una posición unificada frente al escenario electoral que comienza a proyectarse hacia 2027.