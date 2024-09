El Gobierno apuntó contra los pilotos por el paro de Aerolíneas Argentinas

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apuntó contra los pilotos por el paro por 24 horas que realiza ese gremio y otros de Aerolíneas Argentinas y anticipó que el Gobierno presentará al Congreso un nuevo proyecto que permita la privatización de la línea aérea de bandera.

Sobre el paro aeronáutico que este mediodía cumple 24 horas en reclamo de una recomposición paritaria, Sturzenegger apuntó contra los pilotos que “están parando porque no les dieron los asientos en business” y aseguró que el aumento salarial que el Gobierno puede conceder ”es del 0% hasta que la empresa no obtenga ganancias, porque no puede venir al contribuyente a pedirle más recursos”.

“Están parando porque no les dieron los asientos en business. Los pilotos que ganan entre 3 y 20 millones de pesos, en algunos casos volando tres vuelos por mes, tienen una serie de prerrogativas entre las cuales es volar toda su familia en business. Creo que no les habían dado los asientos en business que les correspondían, entonces es parte del conflicto”, afirmó el funcionario.

Según Sturzenegger, Aerolíneas Argentinas “es una empresa que se maneja con total libertad, puede cobrar le precio que quiere, no tiene con que justificar que tiene perdida”. En ese sentido, consideró que la empresa “tiene la capacidad de ordenarse, de adecuar su planta” y “con los ahorros que obtengan de ahí, puede dar los aumentos salariales. Pero no a costa de los contribuyentes”.

“La empresa la tenés que manejar con eficiencia y no con plata de los contribuyentes. No hemos querido movernos de eso”, insistió sturzenegger y recalcó que “el Gobierno va a mantenerse en una posición muy firme”.

El ministro recordó que el Gobierno “tenía le proyecto de privatizar aerolíneas”, pero que “el Congreso decidió que no”. “Todo remite al mismo tema. O sea, la responsabilidad del Congreso con las decisiones que toma. El Gobierno podría haber tenido una solución, transferir al sector privado. No vamos a permitir que las ineficiencias o los privilegios exorbitantes que tienen los pilotos de aerolíneas los siga pagando el contribuyente”, continuó.

Sin embargo, Sturzenegger celebró que unos 30 diputados del PRO hayan presentado un proyecto de ley para privatizar Aerolíneas y consideró que el conflicto gremial “sería un excelente momento para reimpulsar” la privatización de la aerolínea de bandera.

El paro fue convocado por tres sindicatos: la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), luego de una asamblea conjunta.

Más de 300 vuelos cancelados y 37.000 pasajeros afectados

Según Aerolíneas Argentinas, la medida de fuerza provocó 319 cancelaciones de vuelos y afectó a más de 37 mil pasajeros. La compañía estimó que el costo económico del paro superó los US$3 millones, producto de la pérdida de ventas y por las multas, compensaciones, hotelería, traslados, comidas y otros gastos derivados del daño directo a pasajeros.

En un comunicado, Aerolíneas precisó que del total de pasajeros afectados, “unas 28 mil personas tenían planeados viajes dentro del país, otras 5500 a destinos regionales, y las restantes 3500 vuelos al Caribe, Estados Unidos y Europa”. Aerolíneas Argentinas dijo “lamentar profundamente las molestias provocadas por este paro intempestivo, abusivo y fuera de contexto promocionado por dirigentes gremiales de forma irresponsable”.

Por el paro, el secretario de Transporte Franco Mogetta reafirmó que el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pabló Biró, “va a ser excluido del directorio de Aerolíneas Argentinas la semana que viene, en la próxima asamblea”.

El funcionario amplió que “se les va a reclamar al sindicato y a él por los daños y las pérdidas que le han generado a la compañía”.