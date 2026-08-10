El Gobierno argentino se contactó con Colombia y evalúa enviar ayuda humanitaria

Luego del grave terremoto que sacudió Colombia este lunes y que dejó al menos 111 muertos y más de 80 heridos, el Gobierno argentino tomó contacto con funcionarios de la administración de Abelardo De la Espriella para coordinar una eventual asistencia humanitaria.

La comunicación está a cargo de la Cancillería, dirigida por Pablo Quirno, que entabló diálogo con las autoridades colombianas con el objetivo de conocer de primera mano cuáles son las necesidades que enfrenta el Gobierno recientemente asumido frente al desastre natural.

La prioridad en esta primera instancia está puesta en relevar la situación y determinar qué tipo de asistencia podría resultar necesaria. Sobre la base de esa información, el Gobierno argentino evaluará eventualmente el envío de recursos o personal para colaborar con las tareas que las autoridades colombianas definan como prioritarias.

"Estamos en contacto con las autoridades colombianas para ponernos a disposición y evaluar enviar asistencia en función de sus necesidades", precisó un importante funcionario.

El contacto diplomático se produjo mientras los equipos de rescate desplegaban un operativo contrarreloj para localizar sobrevivientes entre los escombros y mientras continuaba la evaluación de los daños provocados por el terremoto.

La posibilidad de una misión de ayuda argentina

En la Casa Rosada no descartan la posibilidad de que Argentina envíe asistencia humanitaria a Colombia. Para evaluar esa alternativa, el Gobierno comenzó por establecer comunicación directa con las autoridades del país afectado.

La posibilidad de desplegar una misión de asistencia tiene como antecedente inmediato la ayuda enviada por Argentina a Venezuela, luego de los graves terremotos que afectaron el norte de ese país el 24 de junio.

En aquella oportunidad, el Gobierno argentino desplegó una importante misión de ayuda humanitaria que contó con la participación de fuerzas militares, Cascos Blancos y brigadas de rescate urbano (USAR).

Esa misión desarrolló sus tareas hasta mediados de julio, cuando concluyó el operativo de asistencia. La experiencia previa aparece ahora como referencia mientras el Gobierno analiza qué respuesta brindar ante la emergencia colombiana. Sin embargo, cualquier decisión dependerá de las necesidades que sean comunicadas por las autoridades de Colombia y del relevamiento que lleva adelante la Cancillería.

La Cancillería busca conocer las necesidades de Colombia

La comunicación entre ambos gobiernos se produjo a través de la estructura diplomática argentina. La Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, inició el diálogo para obtener información directa sobre el estado de situación.

El objetivo es contar con un diagnóstico que permita determinar qué recursos o personal podrían ser necesarios en caso de concretarse una asistencia argentina. La secuencia planteada por el Gobierno contempla distintas etapas:

Contacto con las autoridades colombianas.

Relevamiento de las necesidades frente al desastre.

Evaluación del eventual envío de recursos o personal .

. Definición de las tareas en las que Argentina podría colaborar.

Posible comunicación oficial sobre la asistencia.

Hasta el momento de la publicación de la información, no había un comunicado de prensa oficial del Gobierno argentino sobre la eventual ayuda. Sin embargo, desde el Ejecutivo no descartaban que pudiera producirse una comunicación oficial durante las próximas horas.

Las fuentes oficiales consultadas señalaron que el Gobierno permanece atento a la evolución de la emergencia y a las necesidades que planteen las autoridades colombianas.

El terremoto tuvo epicentro en San José del Palmar

El contacto entre los gobiernos se produjo tras un terremoto cuyo epicentro se registró a las 7.34 en San José del Palmar, departamento de Chocó.

El movimiento provocó decenas de muertes, personas heridas y graves daños en edificios de distintas zonas. Entre las ciudades y regiones afectadas aparecen Cali, Chocó, Manizales y Pereira. La magnitud de la emergencia llevó al presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, quien había asumido apenas tres días antes, a declarar el desastre de carácter natural en Colombia y ponerse al frente del operativo desplegado en San José del Palmar.

El mandatario comunicó además que se trasladaría a Bogotá para concentrarse en la atención de la emergencia y que había convocado un Puesto de Mando Unificado desde el cual lideraría personalmente las acciones.

"Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país. He convocado un Puesto de Mando Unificado, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas afectadas", comunicó De la Espriella en sus redes sociales.

61 edificios colapsados y un operativo contrarreloj

La situación en Colombia incluye daños de gran magnitud. El terremoto dejó 61 edificios colapsados, además de las víctimas fatales y las personas heridas. Mientras las autoridades avanzan con la evaluación de los daños, los rescatistas despliegan un operativo contrarreloj para intentar encontrar sobrevivientes.

El escenario de emergencia es el que motivó al Gobierno argentino a establecer comunicación con la administración colombiana. La posibilidad de enviar asistencia estará vinculada a las necesidades concretas que surjan del relevamiento y a las tareas que las autoridades de Colombia consideren necesarias.

La intervención de la Cancillería apunta precisamente a conocer esas necesidades antes de tomar una decisión sobre el eventual despliegue de recursos o personal argentino.